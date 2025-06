Rewolucja w UE. Łatwiej porównasz ze sobą smartfony

Etykiety energetyczne zupełnie nie dziwią na lodówkach, pralkach, odkurzaczach i innych urządzeniach AGD, jak również na źródłach światła. Od 20 czerwca 2025 roku będą też jednak elementem obowiązkowym w przypadku smartfonów i tabletów. Dzięki nim jako klienci szybciej poznamy najważniejsze informacje na temat danego produktu, nie tylko jego klasę efektywności energetycznej.

Etykieta energetyczna dla smartfonów i tabletów. Już od 20 czerwca 2025 roku

Rozszerzenie katalogu urządzeń objętych obowiązkowym zawieraniem etykiet energetycznych jest częścią strategii, mającej doprowadzić do zwiększenia żywotności, energooszczędności i poziomu naprawialności sprzętu sprzedawanego na terenie Unii Europejskiej. Każdy producent, chcący prowadzić dystrybucję na Starym Kontynencie, będzie musiał w odpowiedni sposób informować klientów o podstawowych parametrach produktu.

Co będzie zawierać etykieta energetyczna na pudełkach smartfonów i tabletów? Lista składa się z kilku punktów. To:

klasa efektywności energetycznej (od A do G),

przybliżony czas pracy na jednym cyklu (w godzinach i minutach),

klasa odporności na upadki (od A do E),

żywotność akumulatora (liczba cykli ładowania z min. 80% pojemności),

klasa naprawialności (od A do E),

klasa pyło- i wodoodporności (IPxx).

Etykietę energetyczną będą musiały mieć wszystkie smartfony i tablety wprowadzane do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej po 20 czerwca 2025 roku. A wyglądać będzie tak:

źródło: UE

Smartfony będą trwalsze i łatwiejsze w naprawie

Jednak w unijnym rozporządzeniu Energy Labelling and Ecodesign Regulation nie chodzi tylko o informowanie, ale też projektowanie urządzeń w odpowiedni sposób. Producenci będą zobowiązani do produkowania smartfonów i tabletów, których akumulatory zachowają minimum 80% pojemności po 800 cyklach ładowania oraz będą odporne na pył, wodę, zarysowania i upadki.

Istotnym elementem całego projektu jest także prawo do naprawy. Klienci będą musieli mieć dostęp do części zamiennych w okresie minimum 7 lat od zakończenia sprzedaży danego modelu i w czasie maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania. Dodatkowo zakłada się udostępnianie aktualizacji systemu operacyjnego przez minimum 5 lat.

Jedyny wyjątek stanowią urządzenia z elastycznymi (w tym: zwijanymi) wyświetlaczami. W ich przypadku – z oczywistych względów – nie będą stosowane tak restrykcyjne zasady. Poza nimi jednak do nowych przepisów będą musiały być dostosowane wszystkie smartfony (rozumiane jako urządzenia z wyświetlaczami o przekątnych od 4 do 7 cali) oraz tablety (od 7 do 17,4 cala).