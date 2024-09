Poznaliśmy pojemność baterii w iPhone 16 (Plus) i iPhone 16 Pro (Max)

Apple jest jedynym producentem, który nie podaje pojemności akumulatorów w swoich smartfonach. Po premierze nowych modeli dość szybko jednak je poznajemy. Nie inaczej jest w przypadku tych z serii iPhone 16.

Jaka pojemność baterii w iPhone 16 (Plus) i iPhone 16 Pro (Max)?

W przypadku smartfonów z Androidem standardem jest podawanie pojemności akumulatorów, ponieważ jest ona traktowana jako mocny element specyfikacji i argument do przekonania klienta do zakupu. Standardem jest dziś 5000 mAh, ale zdarzają się też modele z pojemniejszymi bateriami (a także mniejszymi, lecz to mały odsetek).

Apple natomiast nie podaje pojemności akumulatorów w iPhone’ach i być może nie robi tego dlatego, że na tle smartfonów z Androidem wypadają one pod tym względem blado. Co ciekawe, mimo to są w stanie zapewnić satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu.

Teraz dowiedzieliśmy się, jakie pojemności mają akumulatory w najnowszych iPhone’ach:

iPhone 16 – 3561 mAh,

iPhone 16 Plus – 4674 mAh,

iPhone 16 Pro – 3582 mAh,

iPhone 16 Pro Max – 4685 mAh.

W tym miejscu trzeba przypomnieć pojemności akumulatorów w smartfonach z serii iPhone 15:

iPhone 15 – 3349 mAh,

iPhone 15 Plus – 4383 mAh,

iPhone 15 Pro – 3274 mAh,

iPhone 15 Pro Max – 4422 mAh.

We wszystkich przypadkach mamy zatem do czynienia ze zwiększeniem pojemności:

w iPhonie 16 o 212 mAh,

w iPhonie 16 Plus o 291 mAh,

w iPhonie 16 Pro o 308 mAh,

w iPhonie 16 Pro Max o 263 mAh.

Ile iPhone 16 wytrzymuje na baterii?

Testy najnowszych smartfonów Apple dopiero przed nami, dlatego na tę chwilę możemy opierać się jedynie na deklaracjach Apple. Według nich:

akumulator w iPhone 16 wystarczy na (maksymalnie) 22 godziny odtwarzania wideo, 18 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i 80 godzin odtwarzania dźwięku,

akumulator w iPhone 16 Plus wystarczy na (maksymalnie) 27 godzin odtwarzania wideo, 24 godziny odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i 100 godzin odtwarzania dźwięku,

akumulator w iPhone 16 Pro wystarczy na (maksymalnie) 27 godzin odtwarzania wideo, 22 godziny odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i 85 godzin odtwarzania dźwięku,

akumulator w iPhone 16 Pro Max wystarczy na (maksymalnie) 33 godziny odtwarzania wideo, 29 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i 105 godzin odtwarzania dźwięku.

Dla przypomnienia, w przypadku smartfonów z serii iPhone 15 sytuacja deklaracje wyglądały następująco:

iPhone 15 – do 20 godzin odtwarzania wideo, do 16 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i do 80 godzin odtwarzania dźwięku,

iPhone 15 Plus – do 26 godzin odtwarzania wideo, do 20 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i do 100 godzin odtwarzania dźwięku,

iPhone 15 Pro – do 23 godzin odtwarzania wideo, do 20 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i do 75 godzin odtwarzania dźwięku,

iPhone 15 Pro Max – do 29 godzin odtwarzania wideo, do 25 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i do 95 godzin odtwarzania dźwięku.

Przy okazji warto przypomnieć, że dziś (20 września 2024 roku) ruszy regularna sprzedaż najnowszych smartfonów Apple.