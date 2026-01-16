Jak korzystanie ze smartfona wpływa na wzrok?

Zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób korzystanie ze smartfona wpływa na wzrok? Poniżej znajdziecie pigułkę informacji na ten temat. Poznacie nie tylko objawy i powody, przez które Wasze oczy są zmęczone, ale również cenne wskazówki na ograniczenie wpływu ekranów na wzrok.

Cyfrowe Zmęczenie Wzroku, czyli nowa jednostka chorobowa powodowana przez ekrany

Smartfon towarzyszy już prawie każdemu i to często od otwarcia oczu o poranku aż do samego ich zamknięcia wieczorem. W zasadzie to nie dziwi, prawda? W końcu są to narzędzia do codziennej pracy, utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, a także nauki i rozrywki.

Naukowcy postanowili przyjrzeć się jak gwałtowny wzrost korzystania z telefonu wpływa na wzrok ludzi. W badaniach udowodniono, że długotrwała ekspozycja na ekrany coraz częściej uznawana jest za przyczynę wielu schorzeń, które określane są zbiorczo jako Digital Eye Strain (DES), czyli po prostu Cyfrowe Zmęczenie Wzroku. Wśród objawów tego zespołu wspomina się o zmęczeniu oczu, suchości, niewyraźnym widzeniu, pieczeniu oczu oraz bólu głowy.

Specjaliści uważają, że globalna częstość występowania DES wynosi od 50 do 70%. Badacze z Arabii Saudyjskiej odkryli, że studenci doświadczają minimum jednego objawu Cyfrowego Zmęczenia Wzroku po regularnym korzystaniu ze smartfona. Z kolei u dzieci w wieku od 6 do 15 lat po godzinie gry na telefonie zauważono zmniejszoną częstotliwość mrugania oraz objawy suchego oka.

Dlaczego smartfony negatywnie wpływają na ludzki wzrok?

Kluczową cechą smartfonów, która została przez naukowców powiązana z DES, a nawet może prowadzić do uszkodzenia siatkówki, jest emisja światła niebieskiego. Ponadto na wystąpienie objawów Cyfrowego Zmęczenia Wzroku wpływa też długotrwałe lub nawet ciągłe korzystanie z ekranu w bliskiej odległości, a także częstotliwość odświeżania ekranu, migotanie, odblask i kontrast.

Badacze wskazali też, w jaki sposób konkretne cechy wpływają na ludzkie oko, z jakimi objawami się to wiąże oraz jakie są metody ograniczenia ich wpływu.

Cecha Jak działa na oczy? Jak możesz ograniczyć wpływ? Emisja niebieskiego światła Powoduje zmęczenie oczu, może prowadzić do uszkodzenia siatkówki Zastosuj filtry światła niebieskiego, ogranicz korzystanie ze smartfona wieczorem Długotrwałe korzystanie z ekranu Powoduje nadmierną akomodację i konwergencję oczu Zastosuj regularne przerwy i ćwiczenia akomodacyjne Częstotliwość odświeżania i migotanie ekranu Powoduje dyskomfort i zmęczenie przez niezauważalne migotanie Dostosuj częstotliwość odświeżania, rób przerwy Występowanie odblasków i kontrastu Powoduje dyskomfort w słabym oświetleniu przez zmiany jasności i kontrastu Dostosuj ustawienia ekranu (kontrast i jasność), wybieraj ekrany antyodblaskowe Rzadsze mruganie Powoduje zespół suchego oka Zastosuj ćwiczenia mrugania i krople nawilżające do oczu Niewłaściwa pozycja Powoduje ból szyi, ramion, oczu, głowy, a nawet zaburzenia widzenia Skoryguj postawę

Warto wspomnieć, że światło emitowane przez smartfon nie tylko wpływa na wzrok i widzenie, ale także m.in. może zaburzać rytm dobowy. Udowodniono, że niebieskie widmo światła ogranicza produkcję melatoniny – hormonu wpływającego na cykl snu i czuwania. O problemie alarmuje też Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO do 2050 roku nawet połowa światowej populacji może być krótkowzroczna.

Producenci smartfonów zaczynają poważnie traktować wpływ na wzrok

Praktycznie w każdym smartfonie znajdziesz opcję ochrony wzroku. Podkreślę jednak, że nie każdy producent podchodzi do sprawy w ten sam sposób. Na uwagę zasługuje m.in. Honor Magic 8 Pro, wyposażony w wyświetlacz AI Eye Comfort. Technologia ta została oparta na wysokiej modulacji szerokości impulsów (PWM). W praktyce oznacza to, że diody smartfonowego wyświetlacza włączają i wyłączają się bardzo szybko, co ludzkie oko odbiera jako zredukowaną jasność.

Honor Magic 8 Pro oferuje takie migotanie PWM na poziomie 4320 razy na sekundę. Dla porównania PWM w Xiaomi 17 Pro Max wynosi 2160 Hz, w Huawei Pura 80 Pro – 1440 Hz, a w iPhone 16 Pro Max jedynie 480 Hz.