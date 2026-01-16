Oczyszczacz powietrza wprost dla Ciebie. Na start w świetnej promocji

Na polskim rynku zadebiutował nowy oczyszczacz powietrza z osobistym wentylatorem w jednym kompaktowym urządzeniu. Z okazji premiery producent przygotował świetną promocję.
Oczyszczacz powietrza idealny na home office i do sypialni
W ostatnich latach oczyszczacze powietrza stały się podstawą współczesnego mieszkania, a w sklepach można spotkać już naprawdę sporo propozycji. Do listy sprzętów dostępnych na polskim rynku dołączyło właśnie nowe, kompaktowe urządzenie 2 w 1 Mova Stellar X10. Model ten w jednej obudowie łączy wentylator biurkowy z oczyszczaczem powietrza.
Jak podkreśla producent, sprzęt ten zrywa z wadami tradycyjnych wentylatorów i oczyszczaczy biurkowych. Przede wszystkim Stellar X10 nie generuje silnego, bezpośredniego nawiewu nakierowanego prosto na twarz użytkownika. W zamian inżynierowie Mova postanowili wykorzystać efekt Coandy, który sprawia, że strumień oczyszczonego powietrza prowadzony jest pod kątem 45 stopni.
Ponadto wloty zainstalowane po różnych stronach urządzenia pozwalają na stały monitoring stanu powietrza w 360 stopniach. Mova Stellar X10 oferuje wielostopniowy system filtracji powietrza z wykorzystaniem:
- filtra antyalergicznego – wyłapującego pyłki, roztocza i kurz,
- warstwy z węgla aktywnego – eliminującego szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy,
- filtra HEPA.
Poza funkcją oczyszczania powietrza Mova Stellar X10 pełni rolę osobistego wentylatora z możliwością indywidualnego dostosowania siły nawiewu za pomocą bezstopniowego suwaka. Model ten wyposażono w system Air Expressions z wyświetlaczem, na którym prezentowane są „buźki” – ich rodzaj zależny jest od aktualnego stanu powietrza (cząsteczek PM 2.5). Producent zwraca też uwagę na niską emisję hałasu na poziomie 27 dB. Model ten jest dedykowany do pomieszczeń o powierzchni od 10 do 15 m2.
Oczyszczacz Mova Stellar X10 debiutuje w Polsce ze zniżką
Mova Stellar X10 właśnie zadebiutował na polskim rynku. Jego zugerowana przez producenta cena została ustalona na 899 złotych.
Z okazji premiery marka Mova przygotowała ofertę promocyjną, dzięki której można zakupić ten nowy biurkowy oczyszczacz powietrza 22% taniej – za 699 złotych. Akcja obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku.