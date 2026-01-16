Oczyszczacz powietrza wprost dla Ciebie. Na start w świetnej promocji

Na polskim rynku zadebiutował nowy oczyszczacz powietrza z osobistym wentylatorem w jednym kompaktowym urządzeniu. Z okazji premiery producent przygotował świetną promocję.

Oczyszczacz powietrza idealny na home office i do sypialni

W ostatnich latach oczyszczacze powietrza stały się podstawą współczesnego mieszkania, a w sklepach można spotkać już naprawdę sporo propozycji. Do listy sprzętów dostępnych na polskim rynku dołączyło właśnie nowe, kompaktowe urządzenie 2 w 1 Mova Stellar X10. Model ten w jednej obudowie łączy wentylator biurkowy z oczyszczaczem powietrza.

Jak podkreśla producent, sprzęt ten zrywa z wadami tradycyjnych wentylatorów i oczyszczaczy biurkowych. Przede wszystkim Stellar X10 nie generuje silnego, bezpośredniego nawiewu nakierowanego prosto na twarz użytkownika. W zamian inżynierowie Mova postanowili wykorzystać efekt Coandy, który sprawia, że strumień oczyszczonego powietrza prowadzony jest pod kątem 45 stopni.

Mova Stellar X10 (źródło: Mova)

Ponadto wloty zainstalowane po różnych stronach urządzenia pozwalają na stały monitoring stanu powietrza w 360 stopniach. Mova Stellar X10 oferuje wielostopniowy system filtracji powietrza z wykorzystaniem:

filtra antyalergicznego – wyłapującego pyłki, roztocza i kurz,

warstwy z węgla aktywnego – eliminującego szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy,

filtra HEPA.

Poza funkcją oczyszczania powietrza Mova Stellar X10 pełni rolę osobistego wentylatora z możliwością indywidualnego dostosowania siły nawiewu za pomocą bezstopniowego suwaka. Model ten wyposażono w system Air Expressions z wyświetlaczem, na którym prezentowane są „buźki” – ich rodzaj zależny jest od aktualnego stanu powietrza (cząsteczek PM 2.5). Producent zwraca też uwagę na niską emisję hałasu na poziomie 27 dB. Model ten jest dedykowany do pomieszczeń o powierzchni od 10 do 15 m2.

Mova Stellar X10 (źródło: Mova)

Oczyszczacz Mova Stellar X10 debiutuje w Polsce ze zniżką

Mova Stellar X10 właśnie zadebiutował na polskim rynku. Jego zugerowana przez producenta cena została ustalona na 899 złotych.

Z okazji premiery marka Mova przygotowała ofertę promocyjną, dzięki której można zakupić ten nowy biurkowy oczyszczacz powietrza 22% taniej – za 699 złotych. Akcja obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku.