Portfel Google z praktyczną nowością. Rozwiąże odwieczny problem

Aplikacja Portfel Google to praktyczne i wygodne rozwiązanie, ale dzięki nowo odkrytej funkcji będzie jeszcze lepsze. Ta nowość zaoszczędzi pokłady Twojej cierpliwości i ograniczy marnowanie czasu.

Ta nowość w Portfelu Google z pewnością mi się przyda

W listopadzie 2025 roku wspominaliśmy, że Portfel Google przestał być wyłącznie cyfrowym miejscem na karty. Technologiczny gigant z Mountain View uzupełnił to popularne narzędzie o nowy system personalizacji, który do dopasowania reklam czy rekomendacji korzysta z historii dokonywanych zakupów. To raczej nie jest coś, co wielu użytkownikom przypadnie do gustu, ale póki co system wstępnie wdrożono w USA.

Teraz okazuje się, że Google uzupełni swoją aplikację Portfel o kolejną funkcję. Ta – w przeciwieństwie do personalizacji reklam – może Wam się przydać na co dzień. Nowość odkryto w aktualizacjach systemowych dla Androida (wersja 26.01).

Pełna historia transakcji trafi do aplikacji Portfel Google

Obecnie, jeśli chcesz sprawdzić, za co w ostatnim czasie płaciłeś zbliżeniowo swoim smartfonem, masz wgląd wyłącznie w 10 ostatnich płatności dokonanych za pomocą jednej wybranej karty. Aby to sprawdzić należy stuknąć w ikonę z kartą (wybraną z karuzeli), a następnie wybrać zakładkę Wyświetl więcej aktywności (znajdziesz ją na dole ekranu). Trzeba jednak podkreślić, że jest to niepraktyczne, jeśli posiadasz więcej wirtualnych kart, a odnalezienie konkretnej transakcji jest utrudnione i wymaga sporo czasu. Na szczęście wygląda na to, że sytuacja wreszcie się zmieni.

Użytkownicy narzędzia Portfel Google w przeglądarce mają już pełen wgląd w historię wszystkich transakcji dokonanych lub udostępnionych w Google Pay, również za pomocą wielu kart. Wszelkie płatności wyświetlane są na jednej liście, dzięki czemu możesz łatwo przejrzeć transakcje, w tym sprawdzić datę, miejsce (np. nazwę sklepu) i kwotę płatności oraz kartę, z której dokonano płatności. Ponadto dzięki lupce (ulokowanej na górze listy) wyszukasz konkretnej transakcji według daty, sprzedawcy lub kwoty.

W najnowszej wersji 25.1.x aplikacji Portfel Google odkryto, że praktyczna forma wyszukiwania transakcji wkrótce może pojawić się także w aplikacji mobilnej. W praktyce oznacza to, że poszukując transakcji nie będzie trzeba każdorazowo uruchamiać wielu aplikacji bankowych i przeszukiwać historii transakcji, aby znaleźć tę konkretną. Funkcja ta ma również zadebiutować w WearOS.