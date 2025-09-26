Xiaomi 17 Pro Max jest lepszy niż Ci się wydawało

Oficjalna premiera Xiaomi 17 Pro Max wywołała duże poruszenie. Musicie wiedzieć, że ten smartfon, razem ze swoim mniejszym bratem, mają do zaoferowania więcej niż mogłoby się Wam wydawać.

Xiaomi 17 Pro Max i Xiaomi 17 Pro są fajniejsze niż wydaje się na pierwszy rzut oka

Na pierwszy rzut oka Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max wyglądają – jak to określił Mateusz – jak „iPhone’y z przyszłości”. Jest to trafne spostrzeżenie, ponieważ podobieństwo do iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max jest uderzające. I nieprzypadkowe, co przyznał sam producent jeszcze przed oficjalną premierą.

Chińczycy zdecydowali się nawet na podobne posunięcie co Amerykanie, ponieważ wraz z Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max zadebiutował powerbank z magnesem, który można przyczepić do etui do smartfona. Przypomina to akumulator MagSafe do iPhone Air (za 499 złotych).

źródło: Xiaomi

Powerbank może bowiem ładować równocześnie nie tylko smartfon, ale też drugie urządzenie poprzez złącze USB-C. W przypadku ładowania jednego sprzętu ładowanie indukcyjne ma moc maksymalnie 15 W, a przewodowe nawet 22,5 W. Przy ładowaniu dwóch urządzeń naraz jest to zaś odpowiednio 7,5 i 5 W.

Powerbank ma pojemność 5000 mAh i wymiary 98,5×71,5×6 mm oraz waży 98 gramów. Jest on kompatybilny ze smartfonami Xiaomi i Apple. Jego cenę w Chinach ustalono na 299 juanów, co jest równowartością około 155 złotych. Dostępność poza Chinami na tę chwilę nie jest pewna.

źródło: Xiaomi

Do Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max można dokupić również „retro etui”, które przekształci smartfon w przenośną konsolę, wykorzystującą ekran na panelu tylnym smartfona. Po połączeniu z wykorzystaniem Bluetooth wystarczy wcisnąć jeden z klawiszy na etui, żeby móc zacząć grać.

Retro etui do Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max (źródło: Xiaomi)

Etui dysponuje własnym akumulatorem, który ma pozwolić na nawet 40 dni grania (na przykład w Angry Birds 2 czy Snake’a). Jego cenę w Chinach również ustalono na 299 juanów. Tak samo nie wiemy, czy będzie oficjalnie sprzedawane poza Chinami.

Retro etui do Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max (źródło: Xiaomi)

Do oferty Xiaomi dołączył też głośnik Xiaomi Portable Bluetooth Speaker

Obudowę głośnika wykonano ze stopu aluminium (w jednym z sześciu kolorów), a na jej dole znajduje się gumowa podkładka antypoślizgowa. Urządzenie ma wymiary 154x56x25,4 mm i waży 249 gramów.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (źródło: Xiaomi)

W jego wnętrzu producent umieścił dwa 40-milimetrowe, symetrycznie rozmieszczone przetworniki pełnozakresowe oraz pasywny radiator w centrum. Deklarowana moc to 2×3 W. W aplikacji Mi Home można ustawić parametry dźwięku.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker może odtwarzać dźwięk z innego urządzenia (obsługiwana jest łączność Bluetooth 5.4 i NFC) albo z pamięci wewnętrznej o pojemności 4 GB, która ma pomieścić do 750 piosenek. Producent informuje też, że można połączyć ze sobą nawet… 10 głośników.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (źródło: Xiaomi)

Wbudowany akumulator o pojemności 1980 mAh ma wystarczyć na nawet ~10 godzin odtwarzania dźwięku. Także na dworze, ponieważ Xiaomi Portable Bluetooth Speaker cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP66.

Głośnik będzie sprzedawany w Chinach za… tak, zgadliście – 299 juanów. Na dziś nie wiemy, czy trafi do sprzedaży w innych krajach, choć wydaje się to prawdopodobne.