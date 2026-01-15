Payback bije na alarm. Możecie stracić miliony złotych

Jeśli zbierasz punkty Payback ta informacja może być dla Ciebie bardzo ważna. Zbliża się czas wygaszania najstarszych punktów, a teraz – dzięki specjalnym okazjom – możesz je jeszcze lepiej wykorzystać.

Nadchodzi wielkie wygaszanie punktów Payback – jakie stracą ważność?

Payback przypomina o akcji wygaszania punktów. Z tej okazji zaanonsowano wiele okazji, które mają pomóc członkom programu wykorzystać punkty zagrożone wygaśnięciem. Warto podkreślić, że łącznie na wymianę czekają punkty o wartości 22 milionów złotych.

Przypomnę, że punkty Payback można zbierać m.in. w sklepach sieci Carrefour, w oficjalnym sklepie Samsunga, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, OleOle, Morele, a także w Empiku i Multikinie. Proces wygaszania natomiast jest regularną akcją, gdyż – zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego – ich ważność wynosi 3 lata, a punkty starsze niż 36 miesięcy tracą ważność z dniem 28 lutego 2026 roku. W praktyce oznacza to, że wszystkie punkty, zebrane przez uczestników w 2022 roku, niebawem zostaną wygaszone.

Wygaszanie punktów Payback – specjalne okazje, aby zdążyć je wykorzystać

Jeśli posiadasz punkty zagrożone wygaśnięciem to dobry moment, aby jeszcze zdążyć je wykorzystać. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

wykorzystać je do obniżenia sumy rachunku w czasie zakupów w stacjonarnych sklepach partnerskich,

wymienić je na nagrody rzeczowe lub karty prezentowe do wykorzystania podczas zakupów w sieci w Sklepie z Nagrodami Payback,

przekazać na cele charytatywne.

Payback ma także propozycję specjalną na wykorzystanie punktów wygasających. Do 28 lutego 2026 roku uczestnicy programu w Sklepie z Nagrodami znajdą produkty marek BergHOFF, Remington, BLACK+DECKER oraz Tefal, a także karty podarunkowe do sklepów, takich jak Decathlon, Douglas, Van Graaf, Zalando, Allegro, RTV Euro AGD w niższych cenach.

Aby sprawdzić czy posiadasz punkty zagrożone wygaszeniem, musisz zalogować się do konta Payback, a następnie przejść do sekcji Moje punkty. W tym miejscu zapoznasz się zarówno z aktualnie dostępną pulą punktów, jak i informacją dotyczącą ich utraty ich ważności.