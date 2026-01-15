Ten smartfon wygląda dziwnie, ale ma działać obłędnie

Zadebiutował Iqoo Z11 Turbo. Raczej nie zdobędzie tytułu najładniejszego smartfona roku, ale nadrabia wnętrznościami.

Premiera Iqoo Z11 Turbo. Co oferuje nowy smartfon?

Pod koniec zeszłego roku oficjalnej prezentacji doczekał się Iqoo 13, a także pokazano model Iqoo 15. Natomiast teraz do coraz większej rodziny dołącza smartfon Iqoo Z11 Turbo. Wydaje się być skierowany dla graczy, a także osób stawiających na pierwszym miejscu wydajność i atrakcyjną cenę.

Iqoo Z11 Turbo wizualnie nieco przypomina chociażby Oppo Reno 15 Pro, który właśnie zadebiutował w Polsce, aczkolwiek producent postanowił wyróżnić się na tle wielu innych smartfonów i zastosował nietuzinkowo wyglądającą wyspę z aparatami. Szkoda tylko, że finalny efekt jest przeciętny, jakby wyspa nie pasowała do całego designu. Można stwierdzić, że po prostu omawiany telefon prezentuje się dziwnie.

Jednak to nie wyglądem Iqoo Z11 Turbo będzie kusił potencjalnych klientów. Przejdźmy więc do specyfikacji. Smartfon wyposażony jest w 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2750 x 1260 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Szczytowa jasność sięga aż 5000 nitów, a technologia Eye Comfort 2.0 ma zapewnić mniejsze zmęczenie oczu podczas dłuższych sesji korzystania.

fot. Iqoo

We wnętrzu znalazł się wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 5, któremu towarzyszy układ gamingowy Q2 oraz – zależnie od wybranego wariantu – 12 lub 16 GB RAM LPDDR5X. Z kolei na dane użytkownika przeznaczonych jest 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB przestrzeni UFS 4.1. Odprowadzaniem nadmiaru ciepła zajmuje się system Ice Dome VC. Wypada jeszcze dodać, że akumulator o pojemności 7600 mAh można ładować z mocą 100 W.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to główne oczko oferuje 200 Mpix z f/1,88 i OIS. Tuż obok umieszczono aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2,2. Z przodu natomiast znajduje się aparat 32 Mpix z f/2,2. Iqoo Z11 Turbo to jeszcze ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, Bluetooth 5.4, WiFi 7 oraz NFC.

Wymiary obudowy wynoszą 157,61 x 74,42 mm oraz – zależnie od wybranej wersji – 7,9 lub 8,1 mm. Waga czarnego wariantu kolorystycznego wynosi 202 g, pozostałe ważą 206 g. Obudowa zapewnia też wodoszczelność klasy IP68/IP69. Całość działa pod kontrolą Androida 16 z OriginOS 6.

fot. Iqoo

Iqoo Z11 Turbo – cena i dostępność

Na ten moment smartfon sprzedawany jest w Chinach. Jego ceny przedstawiają się w następująco: