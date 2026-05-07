Producent iPhone’ów pomoże Polakom wyprodukować polski samochód elektryczny

Polski samochód elektryczny powstanie dzięki współpracy z producentem iPhone’ów

W przeszłości polski samochód elektryczny miał wykorzystać platformę dostarczoną przez Geely, lecz ostatecznie do tego dojdzie. Spółka ElectroMobility Poland ogłosiła dziś, że jest na drodze do zawarcia strategicznego partnerstwa w projekcie hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie, a jej partnerem w tym przedsięwzięciu będzie Hon Hai Technology Group (Foxconn).

Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki – produkuje m.in. iPhone’y dla Apple. Nie ogranicza się jednak tylko do tego – równocześnie rozwija swoje kompetencje w zakresie pojazdów elektrycznych poprzez spółkę zależną Foxtron Vehicle Technologies, koncentrując się na modułowych platformach EV.

Współpraca zakłada, że Foxconn udostępni swoje platformy EV, know-how w zakresie rozwoju pojazdów oraz kompetencje inżynieryjne, a finansowanie projektu zapewnią środki z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Reprywatyzacji. W lipcu 2025 roku spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że będzie wnioskować o ~4,7 miliarda złotych na budowę fabryki w Jaworznie, gdzie powstanie polski samochód elektryczny.

Od początku projekt był tworzony z założeniem, że potrzebujemy partnera, który łączy doświadczenie przemysłowe z kompetencjami technologicznymi. Wybrany podmiot odpowiada na te potrzeby – zarówno w obszarze produkcji, jak i bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych, które są dziś integralną częścią motoryzacji. Cyprian Gronkiewicz, prezes ElectroMobility Poland

Jak będzie nazywał się polski samochód elektryczny?

W lipcu 2020 roku spółka ElectroMobility Poland zapowiedziała polski samochód elektryczny Izera. Jeszcze w tym samym roku ogłoszono, że fabryka, gdzie będzie produkowany polski samochód elektryczny, powstanie w Jaworznie. Wówczas deklarowano, że prace rozpoczną się już w 2021 roku, a produkcja ruszy w 2024 roku. Ten scenariusz jednak nie ziścił się.

W opublikowanym dziś komunikacie ani razu nie pada nazwa Izera, w związku z czym nie ma pewności, że właśnie tak będzie nazywała się polska marka. Zapowiedziano natomiast, że projekt zakłada rozwój portfolio pojazdów elektrycznych, początkowo obejmującego trzy modele. W planach jest też wprowadzanie ich na rynek europejski.