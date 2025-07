WIADOMOŚĆ DNIA: Fabryka Intela w Polsce jednak nie powstanie

W czerwcu 2023 roku Intel ogłosił, że wybuduje w Polsce fabrykę półprzewodników. Ponad rok później pojawiła się informacja o wstrzymaniu inwestycji, a teraz przekazano, że całkowicie zrezygnowano w tego projektu.

Fabryka Intela w Polsce miała zapewnić pracę ponad 2000 osobom

16 czerwca 2023 roku Intel ogłosił plany wybudowania i uruchomienia Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini obok Wrocławia. Inwestycja miała kosztować ~4,6 miliarda dolarów i zapewnić prace dla nawet ponad 2000 osób. Miało to pomóc umocnić pozycję Unii Europejskiej na rynku półprzewodników, która do 2030 roku chce odpowiadać za 20% globalnej produkcji chipów.

W lutym 2024 roku pojawiły się informacje, że Intel zrezygnuje z budowy fabryki w Polsce, jednak wówczas amerykański gigant stanowczo im zaprzeczył. Kilka miesięcy później, we wrześniu 2024 roku, wiceminister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, przekazał, że Intel wstrzymuje na dwa lata swoje kluczowe inwestycje w Europie – w tym budowę fabryki w Polsce – przez globalne problemy finansowe firmy.

Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników Intela w Polsce jednak nie powstanie

Nie minął nawet rok, a Intel oficjalnie poinformował, że nie zamierza kontynuować wcześniej zaplanowanych projektów w Polsce i Niemczech. Ponadto firma planuje skonsolidować operacje montażowe i testowe w Kostaryce z większymi zakładami w Wietnamie i Malezji. Przekazano również, że Kostaryka pozostaje dużą i ważną siedzibą firmy, w której mieszczą się najważniejsze zespoły inżynieryjne i działy korporacyjne.

Intel zadeklarował też, że nadal jest głęboko zaangażowany w inwestowanie w USA, gdzie będzie stosować ten sam poziom dyscypliny finansowej. Firma doszła bowiem do wniosku, że w ostatnich kilku latach zainwestowała za dużo, za wcześnie – bez odpowiedniego popytu, przez co rozdrobniono się i nie wykorzystywano w pełni dostępnych możliwości.

Intel nie tylko rezygnuje z budowy nowych fabryk

Amerykanie nie ograniczą się jednak wyłącznie do anulowania planów budowy nowych fabryk i reorganizacji produkcji. Ogłoszono również zamiar zredukowania zatrudnienia o około 15% – do końca 2025 roku liczba pracowników zmniejszy się do około 75 tysięcy.