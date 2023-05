Pamiętacie jeszcze markę VAIO? Właśnie wydała nowy tablet

Jeśli nie pamiętacie, VAIO to marka, która prawie 10 lat temu odłączyła się od Sony. Dawniej była bardziej obecna na rynku urządzeń mobilnych, a teraz można spotkać na rynku przede wszystkim jej laptopy. Firma właśnie wydała jednak swój nowy tablet. Co oferuje?

Wygląd (niemal) premium

Zacznijmy od designu. Producent postawił na klasyczny, elegancki wygląd, który przywołuje na myśl urządzenia klasy premium. Takie skojarzenia budzą przede wszystkim boki, które nie są zaokrąglone. Do tego swoją cegiełkę dokłada ciemny, matowy tylny panel tabletu, na którym znajduje się tylko logo producenta oraz pojedynczy obiektyw aparatu głównego wraz z lampą błyskową.

źródło: Gizmochina

Z kolei przedni panel TL10 wygląda dość standardowo. Mamy tutaj do czynienia z niezbyt szerokimi ramkami wokół wyświetlacza oraz umieszczonym nad ekranem aparatem do selfie. Warto zwrócić uwagę na 5-pinowe złącze znajdujące się na dolnej krawędzi urządzenia. Służy ono do podłączenia do niego dedykowanej klawiatury, która z pewnością usprawni pracę.

Tablet VAIO TL10 – specyfikacja

O designie tego urządzenia można powiedzieć, że jest zbliżony do tabletów klasy premium, jednak specyfikacja pozostawia wręcz odwrotne wrażenie. Producent wyposażył VAIO TL10 w 10,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000×1200 pikseli z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Pod maską znalazł się procesor Unisoc T616, znany z wielu budżetowych smartfonów. Nie możemy tu więc mówić o wydajności na wysokim poziomie. Chipset współpracuje z 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS.

(źródło: YouTube @VAIO_Brasil)

O aparacie głównym na tyle wiadomo tyle, że jest to 8 Mpix jednostka. Z kolei selfie użytkownicy tego tabletu będą mogli wykonać przy pomocy 5 Mpix przedniego aparatu. Na pokładzie urządzenia znalazły się jeszcze m.in. głośniki stereo, moduł LTE oraz złącze audio 3,5 mm. Za dostarczanie energii do podzespołów zadba akumulator o pojemności 7000 mAh, a sprzęt działa w oparciu o system operacyjny Android 13.

Cena i dostępność

VAIO TL10 występuje w tylko jednej – czarnej wersji kolorystycznej. Jego wymiary to 245x155x8 mm, a waga wynosi 520 gramów. Tablet dostępny jest na rynku brazylijskim i nie zanosi się na to, żeby miał być sprzedawany w naszym kraju. Może to dobrze, bo patrząc na specyfikację, to nie jest to zbyt ciekawa propozycja.

Ponadto sprzęt jest stosunkowo drogi, jak na to, co oferuje. Jego cena została ustalona na 1799 reali brazylijskich, czyli równowartość ~1490 złotych. Co prawda jest to cena za zestaw tablet + klawiatura, lecz można odnieść wrażenie, że VAIO TL10 został wyceniony zbyt wysoko, aczkolwiek z drugiej strony trzeba pamiętać/wiedzieć, że elektronika w Brazylii ogólnie jest dość droga.