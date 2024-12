Z Listonic nie tylko zrobisz listę zakupów. Teraz też zaoszczędzisz

Lista zakupów nadal kojarzy Ci się z kartką i długopisem? Czas na zmiany, bo aplikacja Listonic zyskuje teraz dostęp do sztucznej inteligencji i jeszcze bardziej pomoże w codziennym oszczędzaniu na zakupach.

Listonic: lista zakupów w Twoim smartfonie

Tworzysz listę zakupów na tradycyjnej kartce, a potem wychodzisz do sklepu… bez kartki? Skądś to znam. Są na to sposoby np. specjalne aplikacje, w których stworzysz listę potrzebnych produktów. Sklep Google Play czy App Store oferują mnóstwo aplikacji, a jedną z najpopularniejszych jest Listonic.

Aplikacja ta nie tylko umożliwia stworzenie samej listy zakupów (również głosowo), ale także oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji. Wśród nich znalazła się m.in. możliwość przekazywania listy domownikom, którzy mogą ją uzupełniać. Listy są synchronizowane, a jeśli chcesz być na bieżąco, możesz włączyć powiadomienia o dodawaniu kolejnych produktów przez inne osoby.

W Listonic gromadzone są także promocje i gazetki, dzięki czemu żadna dobra okazja nie umknie naszej uwadze. W aplikacji znajdziesz nie tylko typowe obniżki, ale także promocje typu 2+1 czy 3+1, które są coraz częściej spotykane w polskich sieciach handlowych.

Te nowości w Listonic pomogą Ci oszczędzać na zakupach

Listonic wprowadza nowe funkcje w aplikacji, które wesprą Cię nie tylko w oszczędzaniu pieniędzy na zakupach, ale również czasu na przeglądaniu kolejnych gazetek promocyjnych.

Jedną z opcji jest tzw. funkcja dopasowania promocji. Jej zasada działania jest bardzo prosta – po dodaniu produktów do listy możesz poprosić o wyszukanie produktów w obniżonych cenach. Sztuczna inteligencja automatycznie przeszuka oferty promocyjne i wskaże, gdzie zakupić dany produkt. Użytkownik może skorzystać z filtrów i wybrać preferowane sieci handlowe.

Funkcja dopasowania (źródło: Listonic)

Aplikacja została też uzupełniona o zakładkę „Okazje”. Póki co została skierowana wyłącznie do użytkowników urządzeń mobilnych z Androidem. Z zapowiedzi wynika, że funkcja ta pojawi się też w aplikacji na iOS na początku 2025 roku.

Zakładka Okazje (źródło: Listonic)

W nowej zakładce znajdziesz najlepsze oferty wyszukiwane na podstawie gazetek promocyjnych i sklepów. Opcja ta działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie autorów aplikacji. Użytkownik jednym kliknięciem może dodać promocyjne produkty do swojej listy zakupów lub przejść do gazetki, aby zapoznać się ze szczegółami danej okazji.

Twórcy mają w planach rozszerzenie ofert o dodatkowe możliwości personalizacji promocji.