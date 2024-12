Przezroczysty telewizor LG wygląda obłędnie. Ale kosztuje tyle, co dobry samochód

Obłędnie wyglądający telewizor LG Signature OLED T – z przezroczystym wyświetlaczem oraz bezprzewodową transmisją obrazu i dźwięku – debiutuje na rynku. Jeśli jednak musisz pytać o cenę, prawdopodobnie nie jest to sprzęt dla Ciebie.

Przezroczysty telewizor LG Signature OLED T debiutuje na rynku. Cena? Lepiej nie pytać

Bezprzewodowy i przezroczysty telewizor LG Signature OLED T został zaprezentowany w styczniu podczas targów CES 2024. Wówczas jednak nie wiedzieliśmy, kiedy urządzenie faktycznie trafi do sprzedaży. Na tę informację musieliśmy czekać aż do teraz, ale to nic, bo po pierwsze: rynkowy debiut odbędzie się jeszcze w tym roku, a po drugie: i tak raczej niewiele osób skusi się na zakup.

Konkrety: tuż przed końcem grudnia telewizor LG Signature OLED T trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych krajach zadebiutuje po Nowym Roku. Barierą nie do przeskoczenia może jednak okazać się jego cena – została ustalona na 59999 dolarów, a to budżet pozwalający na zakup naprawdę dobrego samochodu. Można się spodziewać, że w Polsce – jeśli tu dotrze – będzie jeszcze droższy niż równowartość tej kwoty, czyli 245 tysięcy złotych. Póki co jednak nie znamy szczegółów na ten temat.

LG Signature OLED T (fot. LG)

Od początku było jednak jasne, że nie jest to telewizor stworzony z myślą o przeciętnym Kowalskim. Tak zaawansowana technologia musi kosztować, a inna sprawa, że w 20-metrowym salonie to cudeńko nie prezentowałoby się tak dobrze jak na zdjęciach upiększających tę publikację.

Imponujące cudeńko – przezroczysty telewizor LG robi wrażenie

Mimo to trzeba uczciwie przyznać, że LG Signature OLED T naprawdę robi wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że jego 77-calowy wyświetlacz 4K jest przezroczysty. To pozwala na generowanie efektu treści unoszących się w powietrzu lub tylko częściowo wypełniających ekran, a także na ustawienie urządzenia przed oknem bez obaw o zasłonięcie naturalnego światła lub widoku na zewnątrz. Uzupełnieniem może być T-Bar, czyli minimalistyczny pasek informacyjny wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.

Oczywiście w razie potrzeby – na przykład podczas seansów – przezroczystość można dezaktywować i cieszyć się komfortowymi warunkami do oglądania filmów i seriali. Jako że jest to panel typu OLED, użytkownicy mogą oczekiwać wysokiego kontrastu i żywych kolorów. Słówkiem wspomnę też o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz.

Jednak na przezroczystości nie kończą się imponujące cechy tego urządzenia. Podobnie jak LG OLED Evo M4, jest to telewizor bezprzewodowy. Innymi słowy: ekran jest jedną częścią (potrzebującą tylko zasilania), a pozostałe podzespoły i porty przyłączeniowe znajdują się w osobnej skrzyneczce, którą można umieścić w zupełnie innym miejscu – na przykład przy stoliku. Oba te elementy łączą się ze sobą bez kabli.