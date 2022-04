Biedronka zbytnio koloryzuje? Tarcza antyinflacyjna pod lupą UOKiK

W kwietniu 2022 roku Biedronka wprowadziła swoją tarczę antyinflacyjną, dzięki której klienci mają mieć pewność, że kupią ponad 150 najpopularniejszych produktów w niższych cenach. A jeśli mimo wszystko gdzieś indziej uda im się kupić któryś z nich taniej w cenie regularnej, otrzymają zwrot różnicy. UOKiK postanowił jednak wziąć pod lupę antyinflacyjną tarczę Biedronki.

UOKiK sprawdzi, czy Biedronka odpowiednio informuje o swojej tarczy antyinflacyjnej

Akcja promocyjna „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” rozpoczęła się 12 kwietnia i zakończy się 30 czerwca 2022 roku. W jej ramach sklep deklaruje, że w tym czasie nie podniesie cen ponad 150 najczęściej kupowanych produktów, aczkolwiek nie dotyczy to owoców, warzyw, świeżych ryb i mięsa, ponieważ produkty z tych kategorii (Biedronka określa je mianem „ultra fresh”) cechują się dużą dynamiką zmienności cen, co w konsekwencji rzutuje na nieprzewidywalność i zmienność ich cen.

Ponadto sklep zapewnia, że jeśli klient kupi jakiś produkt w innym sklepie taniej w cenie regularnej, to wówczas zwróci mu różnicę. Zastrzega jednak, że dzienny limit to 20 sztuk lub kilogramów. Aby otrzymać zwrot, należy zrobić wyraźne zdjęcia lub skany dowodów zakupów w Biedronce i konkurencyjnym sklepie, a następnie pobrać formularz, wypełnić go i wysłać na adres [email protected] wraz z wymaganymi załącznikami. Ponadto trzeba też wysłać oryginały dowodów zakupów na adres Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa.

źródło: Biedronka

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zamierza jednak sprawdzić, czy materiały reklamowe dotyczące tej akcji promocyjnej pokrywają się z warunkami określonymi w regulaminie promocji. Jak zostało bowiem już wspomniane, procedura ubiegania się o zwrot jest dość złożona i kosztowna, bo klient musi wysłać paragony tradycyjną pocztą (lub – jeśli zechce – kurierem, co jest jeszcze droższe). W dodatku zwrot różnicy w cenie jest przyznawany tylko w formie e-kodu na zakupy w Biedronce, ważny przez 7 dni.

Regulamin „TARCZA BIEDRONKI ANTYINFLACYJNA” (PDF)

Skorzystanie z „Tarczy Biedronki Antyinflacyjnej” może być dla konsumentów nieopłacalne i uciążliwe. Sprawdzimy, jak klientom przedstawiane są benefity wynikające z promocji i zasady uczestnictwa w akcji. Zweryfikujemy również twierdzenie spółki o tym, iż warunkami promocyjnymi objęto najczęściej kupowane produkty, wskazane w regulaminie promocji. W tym celu wszcząłem postępowanie wyjaśniające. Weźmiemy w nim pod lupę materiały reklamowe stosowane przez przedsiębiorcę, formę ich udostępniania, a także warunki zawarte w regulaminie akcji promocyjnej Biedronki. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że konsumenci mają prawo do rzetelnej, jasnej i pełnej informacji, nie mogą być wprowadzani w błąd, a hasła reklamowe tego rodzaju akcji promocyjnych powinny odzwierciedlać ich rzeczywiste warunki. Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK zastrzega jednak, że postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie przeciwko Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sklepów sieci Biedronka. Jeśli jednak okaże się, że znajdą się podstawy do postawienia mu zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzuli niedozwolonych, wówczas urząd może wszcząć postępowanie właściwie, które może zakończyć się nałożeniem kary do wysokości 10% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.