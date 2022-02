iPhone’y podsłuchiwały niektórych użytkowników

Apple często promuje się jako firma ceniąca bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Cóż, najwidoczniej nawet najlepszym zdarzają się wpadki. iPhone’y przez błąd w oprogramowaniu mogły bowiem podsłuchiwać swoich właścicieli.

Nagrania z iPhone’a mogły trafiać na serwery Apple

Użytkownicy iPhone’ów, podczas konfigurowania asystentki Siri, mogą zdecydować się na włączenie opcji „Ulepszanie (Siri i Dyktowanie)”. Jej zadaniem jest wysyłanie do Apple próbek zarejestrowanego dźwięku, co ma na celu m.in. usprawnienie działania głosowej asystentki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrezygnować z tej opcji, podnosząc poziom prywatności.

Niestety okazuje się, że powyższe ustawienie nie zawsze działało zgodnie z założeniami. Jak informuje ZDNet, w iOS 15 znajdował się błąd, umożliwiający Apple podsłuchiwanie użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody. Nawet po zrezygnowaniu z wysłania danych na serwery firmy z Cupertino, było one przekazywane do zespołu Tima Cooka.

Należy zaznaczyć, że było to niezamierzone działanie. Apple przyznało się do błędu i przeprosiło użytkowników za to poważne naruszenie prywatności.

Problem został wyeliminowany z iPhone’ów

Producent iPhone’ów dość szybko zdał sobie sprawę z niepoprawnie działającej funkcji przekazywania próbek dźwięku zarejestrowanego przez Siri. Ustawienie zostało bowiem automatycznie wyłączone dla niektórych użytkowników wraz z wydaniem iOS 15.2.

iOS 15.2 również naprawił opisany powyżej błąd, ale najwidoczniej Apple nie jest jeszcze w pełni zadowolone z przeprowadzonych prac. W związku z tym nadchodzący iOS 15.4 ponownie wyświetli komunikat, w którym użytkownicy zostaną zapytani o zgodę na przekazywanie poufnych danych do firmy, mających na celu ulepszenie usługi.

Nie jest znana dokładna skala problemu, ale Apple zaznacza, że błąd miał występować w przypadku niewielkiej części iPhone’ów. Z jeden strony wypada pochwalić firmę za przyznanie się do błędu i jego dość sprawne usunięcie, ale z drugiej należy się jej nagana za poważną wpadkę związaną z prywatnością użytkowników.

Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój iPhone zbiera próbki dźwięku i przesyła je na serwery Apple, to możesz łatwo to zweryfikować. W tym celu należy przejść do ustawień iPhone’a, następnie wybrać menu Prywatność, poszukać opcji o nazwie Analizy i udoskonalenia, a następnie sprawdzić pozycję Ulepszanie (Siri i Dyktowanie).