Internet bez limitu za darmo. Zobacz, jak łatwo go dostaniesz

Jeden z operatorów (znowu) ma gest – oferuje internet bez limitu za darmo. Wystarczy zrobić jedną rzecz i już można cieszyć się nielimitowanym dostępem do zasobów sieci. Jest jednak jedno istotne ograniczenie.

Internet bez limitu za darmo

Można powiedzieć, że to już tradycja. T-Mobile ponownie oferuje nielimitowany internet za darmo na święta. Prezent można odebrać w aplikacji Mój T-Mobile – wystarczy zalogować się do swojego konta i przejść do ofert w ramach programu Magenta Moments, a następnie zdrapać najnowszą świąteczną zdrapkę z numerem 5.

Następnie należy kliknąć „Chcę zrealizować teraz” i wybrać odpowiedni numer telefonu w T-Mobile na kartę lub abonament bądź z taryfą Frii Mix, a na koniec nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”, aby aktywować darmowy pakiet, zapewniający nielimitowany dostęp do internetu przez 30 dni.

Oferta dostępna jest tylko do 16 grudnia 2025 roku. Internet bez limitu zostanie włączony w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji, co operator potwierdzi wiadomością SMS. Należy jednak pamiętać, że pakiet jest ważny wyłącznie w Polsce, a ponadto nie można korzystać z niego na modemach i routerach.

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Czapka za darmo dla klientów T-Mobile

T-Mobile rozdaje nie tylko internet bez limitu danych, ale też limitowane czapki ze swoim logo. Aby ją odebrać, należy odblokować odpowiednia ofertę w aplikacji Mój T-Mobile, a następnie udać się do salonu operatora, gdzie trzeba poinformować pracownika o chęci odebrania czapki i pokazać kod z aplikacji.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Niniejsza oferta dostępna jest do 31 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Jedna osoba może odebrać tylko jedną czapkę. Po otrzymaniu prezentu należy oznaczyć ofertę jako wykorzystaną.

Deutsche Telekom nawiązuje współpracę z OpenAI

Przy okazji warto wspomnieć, iż Deutsche Telekom ogłosił nawiązanie współpracy z OpenAI, twórcą ChatGPT. Jak przekazano, ma ono na celu udostępnienie zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji milionom klientów i firm w całej Europie. Ponadto partnerzy mają zamiar wspólnie projektować proste, spersonalizowane i wielojęzyczne rozwiązania AI w zakresie komunikacji i codziennej produktywności, a pierwsze wdrożenie w ramach pilotażu zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.

W dalszej perspektywie Deutsche Telekom planuje wykorzystywać sztuczną inteligencję w produktach, obsłudze klienta oraz operacjach sieciowych. W ramach współpracy pracownicy operatora otrzymają dostęp do ChatGPT Enterprise, co w założeniach ma pomóc im pracować efektywniej, poprawić obsługę klienta i poświęcić więcej czasu na innowacje.