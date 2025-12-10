Samsung Galaxy Z TriFold
Podwójnie składany Samsung mógł być lepszy. Jedno zdjęcie mówi wszystko

Grzegorz Dąbek·
Kiedy Samsung zaprezentował na początku grudnia 2025 roku podwójnie składany smartfon Galaxy Z TriFold, wielu osobom mogła opaść szczęka z wrażenia. Okazuje się jednak, że… mógł on być nawet lepszy.

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold mógł być lepszy

Chociaż premiera Galaxy Z TriFold jest mocno spóźniona, ponieważ Huawei zaprezentował pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon – Huawei Mate XT – już we wrześniu 2024 roku (tak, 2024, nie 2025; we wrześniu 2025 zadebiutował Huawei Mate XTs), to wciąż mógł on zrobić wrażenie na wielu osobach.

Szczególnie że jego konstrukcja jest inna niż podwójnych składaków Huawei, gdyż urządzenie składa się w kształt litery G, a nie Z. W związku z tym wyposażono je w dwa wyświetlacze – zewnętrzny ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość 2520×1080 pikseli, a wewnętrzny 10 cali i 2160×1584 piksele.

podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Na jednej z części umieszczono potrójny aparat, na który składa się aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z OIS, 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 10 Mpix teleobiektyw z OIS i 3x zoomem optycznym. Okazuje się jednak, że Koreańczycy mieli inne plany wobec zaplecza fotograficznego Galaxy Z TriFolda.

Omar Saheb, pracujący dla producenta z Korei Południowej, opublikował zdjęcie, na którym trzyma podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold. Po dokładniejszym przyjrzeniu się, okazuje się jednak, że nie jest to ten sam, który oficjalnie zaprezentowano. Na tyle widać bowiem cztery aparaty, a nie trzy.

prototyp podwójnie składanego smartfona samsung galaxy z trifold z czterema aparatami na zewnątrz
Na zdjęciu prototyp podwójnie składanego smartfona Samsung Galaxy Z TriFold z czterema aparatami na tyle (źródło: Omar Saheb | LinkedIn)

Jest to zatem najpewniej prototyp, który nie trafił do produkcji i nie będzie dostępny w sprzedaży. Nie wiadomo, jaką rolę miał pełnić czwarty aparat, ale możliwe, że mógł być drugim teleobiektywem, podobnie jak ma to miejsce w Galaxy S25 Ultra, ewentualnie jakimś „śmieciowym” sensorem do makro czy pomiaru głębi. Bo raczej nie atrapą.

Podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold wciąż jednak ma czym imponować

Pierwszy podwójnie składany smartfon producenta z Korei Południowej może pochwalić się też imponującą smukłością – po pełnym złożeniu ma 12,9 mm, a po rozłożeniu od 3,9 do 4,2 mm (w zależności od wersji). W tym smukłym ciałku Koreańczycy umieścili akumulator o pojemności 5600 mAh (prawdopodobnie dokładniej zestaw akumulatorów o takiej pojemności łącznie), który można ładować przewodowo z mocą 45 W i indukcyjnie z mocą 15 W.

Wymogło to na producencie zastosowanie niestandardowych rozwiązań. Goodix poinformował, że dostarczył Samsungowi ultrawąski klawisz boczny ze zintegrowanym pojemnościowym czytnikiem linii papilarnych o „wiodącej w branży” szerokości zaledwie 1,65 mm. To wszystko sprawia, że podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold na żywo wygląda jeszcze bardziej imponująco. Także dlatego, że jako jedyny oferuje „pokładowy” tryb DeX, który nie wymaga podłączenia zewnętrznego wyświetlacza.

