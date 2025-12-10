Facebook się zmieni. To powinno Ci się spodobać

Meta postanowiła wprowadzić kolejne zmiany na Facebooku. Dzięki nim użytkownicy łatwiej znajdą to, czego szukają, a także zobaczą więcej treści, które mogą ich zainteresować.

Facebook chce zerwać z etykietą „słupa reklamowego”

Facebook powstał po to, aby być serwisem społecznościowym. Z czasem jednak coraz bardziej zaczął odchodzić od swoich pierwotnych założeń, by stać się „słupem reklamowym” i miejscem, gdzie więcej jest oszukańczych reklam niż postów znajomych. Nabrało to takiej skali, że aż nazwałem Facebooka „ściekiem”.

Od kilku miesięcy Meta stara się, przynajmniej częściowo, powrócić do korzeni. W marcu 2025 roku ogłoszono, że na Facebooku pojawi się zakładka dedykowana postom znajomych, a w październiku 2025 roku poinformowano, że ulepszono silnik rekomendacji na Facebooku, dzięki czemu użytkownicy mają widzieć więcej postów, które mogą ich zainteresować.

Dwa miesiące później Meta przekazała, że wdraża kolejne ulepszenia, które również powinny zyskać aprobatę użytkowników. Wśród nich znajduje się uproszczenie i „uatrakcyjnienie” strumienia postów (ang. feed) – w przypadku opublikowania kilku zdjęć mają one być ułożone w „standardowej siatce” i możliwe będzie polubienie ich poprzez podwójnie dotknięcie zdjęcia w galerii.

Meta informuje też, że najczęściej używane funkcje Facebooka na pasku kart – takie jak Rolki, Znajomi, Marketplace i Profil – będą widoczne na środku paska kart, dzięki czemu użytkownicy zyskają łatwiejszy dostęp do nich. Ponadto odświeżony zostanie wygląd menu, a powiadomienia na kartach mają być „bardziej przejrzyste”.

Z kolei wyniki wyszukiwania mają wyświetlać więcej treści w bardziej wciągającym układzie siatki, który obsługuje wszystkie typy treści. Na tę chwilę nowa przeglądarka pozwala przeglądać zdjęcia i filmy, ale w przyszłości ma uwzględniać również inne typy treści i wpisów. Meta deklaruje, że stanie się to w „nadchodzących miesiącach”.

Użytkownicy Facebooka będą mogli również przekazać bardziej szczegółową informację zwrotną dotyczącą postu czy rolki, która ich nie interesuje. Równocześnie zapowiedziano, że w nadchodzących miesiącach będą wprowadzane „nowe sposoby kształtowania feeda”. Meta zamierza też przekazywać informacje zwrotne dotyczące algorytmów.

Tworzenie postów i relacji na Facebooku oraz komentowanie i szukanie osób ma być prostsze

Amerykański serwis społecznościowy postanowił również przeprojektować sposób tworzenia postów i relacji – najpopularniejsze narzędzia, takie jak dodawanie muzyki i oznaczanie znajomych, mają być od razu w zasięgu wzroku użytkownika, podobnie jak opcje dotyczące widoczności.

Meta deklaruje też, że proces komentowania w kanałach, grupach i rolkach został uproszczony dzięki usprawnionym odpowiedziom, widocznemu oznakowaniu i nowym narzędziom do przypinania. Łatwiejsze ma być również odnajdowanie osób o podobnych zainteresowanych – po zaktualizowaniu profilu Facebook wyświetli znajomych, którzy też interesują się danym tematem.

Meta jest przekonana, że dzięki tym zmianom korzystanie z Facebooka będzie łatwiejsze i przyjemniejsze oraz bardziej intuicyjne i wciągające. Jednocześnie zapowiada, że to dopiero początek „odgruzowywania” tego serwisu – kolejne zmiany zostaną wprowadzone w 2026 roku.