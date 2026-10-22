Dwa banki – dwie ważne zmiany. Chodzi o logowanie i limity

Dwa duże banki zapowiadają szereg zmian. W jednym z nich wybrani klienci będą mogli skorzystać z szybszej i wygodniejszej metody logowania. W drugim natomiast zapowiedziano m.in. sporo zmian w limitach przelewów, jednak nowości jest więcej.
Nowa metoda logowania w BNP Paribas – ma być szybciej, wygodniej i bezpieczniej
Bank BNP Paribas wdraża nowe rozwiązanie. Twierdzi, że udostępnia je jako pierwszy w Polsce dla klientów biznesowych, którzy dzięki temu zyskują możliwość logowania się do bankowości internetowej GOonline Biznes bez ręcznego wpisywania loginu i hasła w zaledwie kilka sekund.
Metoda opiera się na utworzeniu klucza dostępu, czyli cyfrowego zabezpieczenia bankowości internetowej, który zapisany jest na zaufanym urządzeniu, np. tablecie, smartfonie lub komputerze, oraz potwierdzeniu tożsamości biometrią – odciskiem palca, rozpoznaniem twarzy lub kodem PIN.
BNP Paribas deklaruje, że klucz dostępu sprawia, iż logowanie jest szybsze i pomaga chronić firmy przed atakami, prowadzącymi do wyłudzenia hasła. Warto dodać, że utworzony klucz jest powiązany wyłącznie z domeną bnpparibas.pl, co sprawia, iż użytkownik jest zabezpieczony przed fałszywymi stronami.
Klient, nawet jeśli skorzysta z otrzymanego podejrzanego linku, nie jest w stanie użyć klucza, dzięki czemu cyberprzestępca nie otrzyma danych do logowania.
Jak utworzyć klucz dostępu do logowania w banku BNP Paribas?
Aby utworzyć klucz dostępu, klient biznesowy musi zalogować się do witryny GOonline Biznes dotychczas używaną metodą, a następnie wybrać opcję dodania klucza i potwierdzić utworzenie go na urządzeniu. Podczas kolejnego logowania i wybraniu klucza system poprosi o potwierdzenie tożsamości na danym sprzęcie bez konieczności wprowadzenia loginu, hasła, potwierdzenia kodem z SMS lub aplikacją mobilną.
Z klucza dostępu można skorzystać na komputerach z systemem Windows 10 lub 11, na tabletach i smartfonach z Androidem 9 lub nowszym oraz na iPhone’ach i iPadach z systemami iOS 16 lub iPadOS 16 i nowszymi. Nowość ta jest też dostępna dla osób posiadających sprzętowe klucze bezpieczeństwa, np. YubiKey.
Wiele zmian w mBanku – nowe limity przelewów, kolejne usługi i wstrzymanie mPożyczek
Ważne wiadomości dla swoich klientów ma również mBank, który rozwija usługi płatnicze i aktualizuje dokumenty. Jedną z najważniejszych zmian jest ustalenie nowych limitów dla przelewów – modyfikacje mają nastąpić 13 stycznia 2027 roku i obejmą zmienione limity przelewów, w tym:
- zwiększenie limitu dziennego z 50000 złotych na 100000 złotych dla przelewów zlecanych z poziomu aplikacji mobilnej,
- zwiększenie limitu z 2000 złotych na 3000 złotych na pojedynczy przelew Blik na numer telefonu.
Warto podkreślić, że klienci mogą sprawdzać i zmieniać ustawione limity w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.
Na tym jednak nie koniec zmian, gdyż mBank udostępni też swoim klientom usługę natychmiastowych przelewów SEPA w euro:
- od 8 stycznia 2027 roku można odbierać natychmiastowe przelewy SEPA,
- od 9 lipca 2027 roku można zlecać natychmiastowe przelewy SEPA.
Ponadto mBank będzie weryfikował zgodność numeru rachunku odbiorcy z danymi odbiorcy wskazanymi w przelewie:
- SEPA przychodzącym od 4 stycznia 2027 roku,
- SEPA natychmiastowym przychodzącym od 8 stycznia 2027 roku.
Dodatkowo od 9 lipca 2027 roku będzie sprawdzać zgodność numeru rachunku odbiorcy z danymi wskazanymi w przelewie SEPA i SEPA natychmiastowym wychodzącym.
mBank zapowiada też, że od 22 grudnia 2026 roku wstrzyma sprzedaż mPożyczek. Co jednak ważne, jeśli klient już korzysta z niej, zasady obsługi i spłat nie zmienią się. Ponadto bank zwiększa liczbę sesji wymiany plików danych z funduszami inwestycyjnymi (z 3 do 5), a także informuje, że wkrótce pierwsi klienci z nową umową o kartę kredytową będą mogli odbierać karty poprzez Paczkomaty InPost.