Dwa banki – dwie ważne zmiany. Chodzi o logowanie i limity

Dwa duże banki zapowiadają szereg zmian. W jednym z nich wybrani klienci będą mogli skorzystać z szybszej i wygodniejszej metody logowania. W drugim natomiast zapowiedziano m.in. sporo zmian w limitach przelewów, jednak nowości jest więcej.

Nowa metoda logowania w BNP Paribas – ma być szybciej, wygodniej i bezpieczniej

Bank BNP Paribas wdraża nowe rozwiązanie. Twierdzi, że udostępnia je jako pierwszy w Polsce dla klientów biznesowych, którzy dzięki temu zyskują możliwość logowania się do bankowości internetowej GOonline Biznes bez ręcznego wpisywania loginu i hasła w zaledwie kilka sekund.

Metoda opiera się na utworzeniu klucza dostępu, czyli cyfrowego zabezpieczenia bankowości internetowej, który zapisany jest na zaufanym urządzeniu, np. tablecie, smartfonie lub komputerze, oraz potwierdzeniu tożsamości biometrią – odciskiem palca, rozpoznaniem twarzy lub kodem PIN.

BNP Paribas deklaruje, że klucz dostępu sprawia, iż logowanie jest szybsze i pomaga chronić firmy przed atakami, prowadzącymi do wyłudzenia hasła. Warto dodać, że utworzony klucz jest powiązany wyłącznie z domeną bnpparibas.pl, co sprawia, iż użytkownik jest zabezpieczony przed fałszywymi stronami.

Klient, nawet jeśli skorzysta z otrzymanego podejrzanego linku, nie jest w stanie użyć klucza, dzięki czemu cyberprzestępca nie otrzyma danych do logowania.

Jak utworzyć klucz dostępu do logowania w banku BNP Paribas?

Aby utworzyć klucz dostępu, klient biznesowy musi zalogować się do witryny GOonline Biznes dotychczas używaną metodą, a następnie wybrać opcję dodania klucza i potwierdzić utworzenie go na urządzeniu. Podczas kolejnego logowania i wybraniu klucza system poprosi o potwierdzenie tożsamości na danym sprzęcie bez konieczności wprowadzenia loginu, hasła, potwierdzenia kodem z SMS lub aplikacją mobilną.

Z klucza dostępu można skorzystać na komputerach z systemem Windows 10 lub 11, na tabletach i smartfonach z Androidem 9 lub nowszym oraz na iPhone’ach i iPadach z systemami iOS 16 lub iPadOS 16 i nowszymi. Nowość ta jest też dostępna dla osób posiadających sprzętowe klucze bezpieczeństwa, np. YubiKey.

Wiele zmian w mBanku – nowe limity przelewów, kolejne usługi i wstrzymanie mPożyczek

Ważne wiadomości dla swoich klientów ma również mBank, który rozwija usługi płatnicze i aktualizuje dokumenty. Jedną z najważniejszych zmian jest ustalenie nowych limitów dla przelewów – modyfikacje mają nastąpić 13 stycznia 2027 roku i obejmą zmienione limity przelewów, w tym:

zwiększenie limitu dziennego z 50000 złotych na 100000 złotych dla przelewów zlecanych z poziomu aplikacji mobilnej,

zwiększenie limitu z 2000 złotych na 3000 złotych na pojedynczy przelew Blik na numer telefonu.

Warto podkreślić, że klienci mogą sprawdzać i zmieniać ustawione limity w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Na tym jednak nie koniec zmian, gdyż mBank udostępni też swoim klientom usługę natychmiastowych przelewów SEPA w euro:

od 8 stycznia 2027 roku można odbierać natychmiastowe przelewy SEPA,

od 9 lipca 2027 roku można zlecać natychmiastowe przelewy SEPA.

Ponadto mBank będzie weryfikował zgodność numeru rachunku odbiorcy z danymi odbiorcy wskazanymi w przelewie:

SEPA przychodzącym od 4 stycznia 2027 roku,

SEPA natychmiastowym przychodzącym od 8 stycznia 2027 roku.

Dodatkowo od 9 lipca 2027 roku będzie sprawdzać zgodność numeru rachunku odbiorcy z danymi wskazanymi w przelewie SEPA i SEPA natychmiastowym wychodzącym.

mBank zapowiada też, że od 22 grudnia 2026 roku wstrzyma sprzedaż mPożyczek. Co jednak ważne, jeśli klient już korzysta z niej, zasady obsługi i spłat nie zmienią się. Ponadto bank zwiększa liczbę sesji wymiany plików danych z funduszami inwestycyjnymi (z 3 do 5), a także informuje, że wkrótce pierwsi klienci z nową umową o kartę kredytową będą mogli odbierać karty poprzez Paczkomaty InPost.