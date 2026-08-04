Twój iPhone będzie lepiej współpracował z komputerem z Windowsem. Jest jednak jedno „ale”

Apple pracuje nad funkcją, dzięki której Twój iPhone będzie lepiej współpracował z komputerem z Windowsem. Opcja jest tworzona na prośbę Microsoftu, choć jest jedno „ale”.

Microsoft prosi, a Apple reaguje – nowa funkcja trafi do użytkowników iPhone’ów

Microsoft, za sprawą unijnego systemu wniosków o interoperacyjność (płynącego z zasad DMA), zwrócił się do Apple o wdrożenie nowej funkcji na iPhone’y. Gigant z Cupertino rozpoczął ocenę wniosku pod koniec czerwca 2026 roku i zaproponował już rozwiązanie. Nowa funkcja ma pozwolić na kopiowanie i wklejanie treści na linii smartfon z iOS – komputer z Windowsem.

W treści wniosku Microsoft wspomniał o tym, by zasada działania funkcji polegała na skopiowaniu tekstu czy innej treści wyświetlonej na ekranie iPhone’a, a następnie wklejeniu jej na komputer (lub odwrotnie). Firma twierdzi, że wykonywanie tych procesów miałoby odbywać się bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji czy narzędzi inicjujących transfer plików, zapewniając w ten sposób użytkownikom prostą i ciągłą synchronizacje schowka.

W odpowiedzi Apple zaproponowało rozwiązanie, które pozwoli na udostępnianie i importowanie elementów z obszaru roboczego do sparowanego akcesorium, czyli np. do komputera z Windowsem. Według Macrumors funkcja ta będzie podobna do opcji powiadomień o akcesorium, które udostępnione zostało użytkownikom iPhone’ów wraz z systemem iOS 26.5. Aby rozwiązanie mogło działać, użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę i nadać uprawnienia pozwalające na udostępnienie schowka konkretnemu, sparowanemu urządzeniu.

Kopiuj-wklej między iPhonem a komputerem z Windowsem będzie proste – gdzie jest haczyk?

Oczywiście jest jedno „ale”. Właściciele iPhone’ów będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż Apple uważa nową funkcję za duże wyzwanie inżynieryjne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opcja zostanie udostępniona jesienią 2027 roku, jednak początkowo w wersji beta dla deweloperów. Może więc okazać się, że użytkownicy skorzystają z niej na swoich urządzeniach dopiero w 2028 roku.

Z uwagi na fakt, że Microsoft wnioskował o tę opcję na podstawie DMA, może okazać się, iż zostanie ona wdrożona wyłącznie w Unii Europejskiej, tak jak m.in. przekazywanie powiadomień z iPhone’ów na urządzenia typu wearable innych producentów. Choć – jak twierdzi Macrumors – istnieje możliwość, że Apple wprowadzi ją na całym świecie.

Warto wspomnieć, że w czerwcu 2026 roku Apple znowu znalazło się na celowniku Unii Europejskiej. Według włoskiego organu regulacyjnego ds. konkurencji, technologiczny gigant z Cupertino naruszył przepisy ustalone w ramach Aktu o rynkach cyfrowych (DMA).