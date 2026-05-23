Design odkurzacza nie ma znaczenia? Zobaczysz ten model i zmienisz zdanie

Tineco Floor One S9 Scientist Complete (Źródło: Tineco)
Bartosz Kaja·
Niewiele osób zwraca uwagę na to, jak wygląda ich odkurzacz czy robot koszący – w końcu tego typu elektronika ma przede wszystkim działać i robić to, co do niej należy. Patrzę jednak na ten odkurzacz i zastanawiam się, czy to nie jest błędne podejście.

Specyfikacja Tineco Floor One S9 Scientist Complete

Wprowadzony właśnie do Polski Tineco Floor One S9 Scientist Complete to sztandarowy model w gamie producenta. Wyposażono go w silnik 230 W generujący maksymalne ssanie o mocy 22 kPa, akumulator umożliwiający 80 minut pracy i zbiornik na kurz o łącznej pojemności 0,72 l. Tym, co wyróżnia Floor One S9 Scientist Complete od innych odkurzaczy, nie da się jednak opisać wyłącznie liczbami.

Tineco opisuje język designu, w jakim powstał ich nowy odkurzacz, jako inspirowany cyberpunkiem, gdzie królują futurystyczne formy i geometryczne linie. Miękko wyprofilowane krawędzie na korpusie, ekran przypominający rozwiązania pixel matrix, ale z o wiele większymi kropkami, i podświetlenie Neon Light faktycznie wyglądają, jakby miały służyć mieszkańcom nie tylko polskich domów i mieszkań, ale też w skromnym M3 w Night City z Cyberpunka 2077.

Nie jest to oczywiście sztuka dla sztuki. Przykładem niech będzie wspomniany wyżej interaktywny wyświetlacz pikselowy, który pokaże wskaźnik poziomu zabrudzeń czy stan baterii. W przypadku całej konstrukcji zaletą jest również powłoka IMD sprawiająca, że obudowa jest odporna na zarysowania czy ślady po palcach.

Lista cech i funkcji odkurzacza Tineco Floor One S9

Dzięki funkcji iLoop Smart Sensor urządzenie automatycznie dozuje ilość wody do poziomu zabrudzeń oraz moc ssania, dzięki czemu wygodnie łączy odkurzanie z myciem podłóg w jednym cyklu pracy. Technologia SmoothDrive pozwala na łatwe manewrowanie sprzętem, co – w połączeniu z systemem trzystronnego czyszczenia krawędzi i konstrukcją Lay-Flat – sprawia, że powierzchnia przy ścianach oraz niskimi meblami zostanie dokładnie wysprzątana.

W pracy z wodą pomagają natomiast trzy rozwiązania – ściągaczka StreakFree Scraper odprowadzająca wilgoć i eliminująca smugi z podłogi, Reverse Scrub kontrolująca ruch wałka, co pomaga przy zbieraniu brudnej wody oraz HydroBurst – dozownik wody pod ciśnieniem, który ma odklejać od powierzchni uporczywe plamy.

Dodatkowo osobom, którym nie zawsze odpowiada hałasujący odkurzacz, pomoże obecny tryb cichy, a niechętni do czyszczenia urządzeń po pracy ucieszą się na widok systemu FlashDry Self-Cleaning, który samoczynnie podgrzewa wodę i suszy sprzęt w temperaturze 85C, dzięki czemu odkurzacz sam przygotuje się do następnego sprzątania.

Tineco Floor One S9 Scientist Complete jest już dostępny m.in. w oficjalnym sklepie producenta na Allegro oraz sklepach popularnych sieci elektromarketów. Sugerowana cena wynosi 3999 złotych.

Tineco Floor One S9 Scientist Complete

ok. 3999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 23 maja 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.
