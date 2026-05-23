Facebook ma nową aplikację. Wydał ją po cichu

Nowa aplikacja Facebooka wydaje się być odpowiedzią na Reddita. Skupiona jest bowiem na grupach dyskusyjnych.

Forum – nowa aplikacja stworzona przez Facebooka

Meta, oprócz głównych aplikacji, takich jak Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp, rozwija poboczne projekty, które czasami trafiają w ręce zainteresowanych użytkowników. Właśnie z taką historią mamy do czynienia w przypadku aplikacji Forum.

Co ciekawe, została ona wydana po cichu, bez jakichkolwiek zapowiedzi. Natomiast jej debiut w App Store zauważył Matt Navarra z Geekout Newsletter. Takie podejście może sugerować, że nawet Meta nie jest pewna tego, jak aplikacja zostanie przyjęta i czy będzie dalej rozwijana. Należy bowiem założyć, że cały przedsięwzięcie może się w każdej chwili zakończyć.

Aplikacja Forum, jak wskazuje jej nazwa, skupiona jest na grupach dostępnych już na Facebooku. Po prostu dostajemy jeden moduł podany w dedykowanej aplikacji, bez tego wszystkiego, co oferuje główna apka Facebooka. Oczywiście nic nie wskazuje, aby Meta zamierzała odchudzić podstawową aplikację z sekcji grup. Nowe rozwiązanie powstało w innym celu – przyciągnąć użytkowników, którzy platformę Marka Zuckerberga wykorzystają przede wszystkim do prowadzenia rozmów na grupach.

Meta wśród zalet nowej aplikacji wymienia możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi od prawdziwych ludzi. Wydaje się to być argumentem uderzającym w ostatnio popularne chatboty AI – nie, Facebook nie zamierza z nimi walczyć, szczególnie, że sam rozwija Meta AI. Firma może jednak próbować zwrócić w ten sposób uwagę osób, które niekoniecznie ufają AI.

Mimo iż atutem ma być interakcja z ludźmi, to w aplikacji Forum nie zabrakło rozwiązań wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji. Funkcja Ask może pobierać odpowiedzi z grup, aby użytkownik nie musiał przetrząsać całych grup w poszukiwaniu interesującego go zagadnienia. Do tego dochodzi funkcja AI, którą można określić asystentem administratora – w założeniach ma pomóc w moderowaniu i zarządzaniu grupą.

Aplikacja Forum – dostępność

Na ten moment nowa aplikacja Facebooka dostępna jest w App Store w wybranych regionach. Niestety, na liście nie ma Polski. Trudno stwierdzić, kiedy i czy w ogóle doczekamy się jej debiutu nad Wisłą. Pozostaje więc obserwować dalszy rozwój apki i sprawdzać komunikaty wydawane przez Metę.

