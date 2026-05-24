Samochód Xiaomi w nowej, topowej wersji oficjalnie debiutuje

Zadebiutował Xiaomi YU7 GT, czyli SUV o imponujących osiągach. Poznaliśmy też wersję Xiaomi YU7 Standard.

Xiaomi YU7 GT – ponad 1000 KM i świetny wynik na Nürburgringu

W maju 2025 roku zaprezentowany został Xiaomi YU7, czyli drugi samochód chińskiego producenta. Dostaliśmy SUV-a o atrakcyjnym designie, co pewnie wynika z widocznego zainspirowania się Ferrari Purosangue. Do tego doszła naprawdę niezła specyfikacja i kilka interesujących rozwiazań.

Natomiast teraz Chińczycy pokazali Xiaomi YU7 GT, czyli jeszcze szybszą i mocniejszą wersję. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne, które łącznie generują 1003 KM. Moc trafia na wszystkie koła i pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,92 s. Prędkość maksymalna wynosi 300 km/h. Warto dodać, że mamy do czynienia z prawdziwie szybkim autem, bowiem Xiaomi YU7 GT z pakietem torowym na Nürburgringu wykręciło czas na 7:22,755, ustanawiając tym samym nowy rekord w kategorii SUV-ów.

Xiaomi YU7 GT ma akumulator o pojemności 101,7 kWh, który według CLTC ma pozwolić na przejechanie do 705 km. Możliwe jest odłączanie przedniego silnika, aby zyskać dodatkowe kilometry – steruje tym inteligentny system Xiaomi. Do tego dochodzi technologia Xiaomi Smart Chassis 2.0 z adaptacyjnym zawieszeniem i wieloma trybami jazdy.

Za wysoką skuteczność hamowania ma zadbać karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy z zaciskami Akebono. Z przodu znajdują się hamulce sześciotłoczkowe, a z tyłu czterotłoczkowe. Hamowanie 100–0 km/h wynosi 32,9 metrów.

Wysoki poziom ochrony zapewnia m.in. klatka bezpieczeństwa ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości, a także zestaw aktywnych systemów skanujących otoczenie wokół auta. Xiaomi YU7 GT wyposażone jest w szereg kamer, czujników, LiDAR, a nad całością czuwa Nvidia Drive AGX Thor. We wnętrzu zamontowano panoramiczny ekran Xiaomi HyperVision, a obsługę samochodu ma ułatwić ulepszony asystent XiaoAi.

Ceny Xiaomi YU7 GT zaczynają się od 389900 juanów, co jest równowartością około 209 tys. złotych. Natomiast za pełen pakiet wyposażenia trzeba zapłacić 429900 juanów (około 230 tys. złotych).

Xiaomi YU7 Standard – podstawowa, ale wciąż ciekawa wersja

Oferta chińskiego producenta została wzbogacona też o Xiaomi YU7 Standard. Na pokładzie mamy jeden silnik elektryczny na tylnej osi, który generuje 320 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 5,9 s, a prędkość maksymalna to 220 km/h.

Akumulator LFP o pojemności 73 kWh ma zapewnić do 643 km zasięgu według CLTC. Natomiast 15-minutowe ładowanie pozwala zyskać zasięg na nawet 385 km. Ceny startują od 233500 juanów, co jest równowartością około 125 tys. złotych.