Światłowód Twoim prawem. Unia Europejska chce nowych przepisów

Era internetu docierającego do domów za pośrednictwem miedzianych przewodów musi wreszcie dobiec końca. Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji, które mają zapewnić odpowiednie zaplecze i przyspieszyć wdrażanie infrastruktury światłowodowej tam, gdzie nadal jest niedostępna.

Komisja Europejska proponuje DNA – akt o sieciach cyfrowych

Europejscy komisarze postanowili pochylić się nad tematem infrastruktury sieciowej. Owocem jest zaproponowany w styczniu 2026 roku akt o sieciach cyfrowych (DNA – Digital Networks Act). Projekt zakłada unowocześnienie, uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących łączności przewodowej i bezprzewodowej w obrębie Unii Europejskiej.

Aktualizacja przepisów ma skutkować stworzeniem dobrych warunków dla operatorów sieciowych do inwestowania w rozwój sieci światłowodowych i mobilnych. Z perspektywy użytkowników najistotniejszym punktem wydaje się rezygnacja z technologii miedzianej i zastąpienie jej nowoczesną łącznością światłowodową. Taki szybki i niezawodny internet ma wreszcie dotrzeć do każdej lokalizacji, a na mapie Polski wciąż jest wiele miejsc, do których światłowód nie dociera.

Kable miedziane do kosza. Czas na światłowód

Projekt promuje całkowite zastąpienie sieci miedzianych światłowodowymi do końca 2035 roku. Wcześniej, bo do 2029 roku poszczególne państwa członkowskie mają przedstawić krajowe plany realizacji tego celu. Co warto podkreślić, konsumenci mają mieć zagwarantowaną ciągłość usług, czyli nie dopuszcza się scenariusza, w którym miedź zniknie, a w jej miejsce nie zostanie pociągnięty światłowód.

Wśród pomysłów na to, jak przyspieszyć tę zmianę, znajduje się chociażby zadbanie o jednolity rynek łączności. Dzięki temu operatorzy musieliby dokonać rejestracji tylko w jednym państwie członkowskim, by swoje sieci i usługi móc oferować w całej Unii Europejskiej. Chodzi o zmniejszenie obciążeń administracyjnych, co pozwoli skupić się na realnych działaniach i inwestycjach.

Planowane jest także wprowadzenie pewnym form zachęt, ale nie padły w tym kontekście żadne szczegóły. Z opublikowanej informacji prasowej wynika za to, że podobne ujednolicenie przepisów obowiązywać ma w zakresie sieci bezprzewodowych.

Brakujące ogniwo

Koncentrujący się na infrastrukturze sieciowej akt DNA (Digital Networks Act) uzupełnia wcześniej zatwierdzone akty o rynkach cyfrowych: DNA (Digital Markets Act) oraz o usługach cyfrowych: DSA (Digital Services Act). Ich wspólnym celem jest regulacja kwestii związanych z szeroko rozumianym internetem i stworzenie ujednoliconego prawa na terenie całej Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem dla aktu DNA jest jego przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy, które muszą go zatwierdzić, aby faktycznie zaczął obowiązywać. Następnie swoje regulacje w oparciu o ten dokument będą musiały przygotować i zaprezentować poszczególne państwa członkowskie.