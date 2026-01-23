Bank Millennium wprowadza przydatną zmianę. Teraz wystarczy aplikacja

Nowość ogłoszona przez Bank Millennium powinna ułatwić zarządzanie kartą płatniczą. Dostęp do serwisu bankowości internetowej nie jest już wymagany.

Aplikacja Bank Millennium dla Firm z nową funkcją

Bank Millennium postanowił rozszerzyć możliwości aplikacji skierowanej dla firm. Otóż użytkownicy kart płatniczych mogą zarządzać kartą bezpośrednio w aplikacji Bank Millennium dla Firm. Oznacza to, że nie jest już konieczne korzystanie z serwisu bankowości internetowej. Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją i dostępem do internetu.

Należy podkreślić, że ogłoszona zmiana umożliwia pełną obsługę firmowej karty płatniczej w smartfonie w specjalnym trybie Mam tylko kartę. Z rozwiązania mogą korzystać pracownicy i współpracownicy firmy, aby przykładowo wykonać szybkie operacje związane z kartą biznesową.

Bank Millennium zauważa, że mobilny dostęp spełni oczekiwania firm, w których karty płatnicze są narzędziem operacyjnym, wykorzystywanym w podróżach służbowych, sprzedaży, logistyce czy administracji. Nowość w aplikacji powinna więc spodobać się kierowcom, przedstawicielom handlowym i innym pracownikom z kartami przedpłaconymi i kartami przypisanymi do konkretnych ról w firmie.

fot. Bank Millennium

Co teraz oferuje aplikacja Bank Millennium dla Firm?

Aplikacja Bank Millennium dla Firm, po aktywowaniu wspomnianego trybu Mam tylko kartę, umożliwia dostęp do szeregu opcji. Użytkownicy mogą sprawdzić saldo oraz historię transakcji i samodzielnie nadać lub zmienić PIN do karty. Do tego dochodzi możliwość otrzymywania powiadomień bezpieczeństwa o ważnych zdarzeniach – przykładowo zmiany limitów czy czasowe blokady.

Z poziomu mobilnej aplikacji można jeszcze zarządzać płatnościami internetowymi i 3D Secure, mieć podgląd limitów, zmieniać czasowe blokowanie lub zastrzeganie karty oraz pobierać wyciągi i potwierdzenia transakcji. Dostępna jest też opcja aktualizacji parametrów karty. Lista funkcji powinna więc okazać się wystarczająca w większości scenariuszy, a to zapowiada, że faktycznie możemy mówić o przydatnym rozwiązaniu.

Wypada jeszcze wspomnieć, że korzystanie z mobilnego dostępu do firmowej karty płatniczej nie wymaga wykonania wielu skomplikowanych kroków. Bank Millennium wyjaśnia, że wystarczy pobrać aplikację Bank Millennium dla Firm i aktywować nowy tryb.

Aplikacja dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem (Google Play), jak i iPhone’y (App Store).