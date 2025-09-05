Jakdojade.pl zdradzi komunikację miejską

Aplikacja do planowania podróży komunikacją zbiorową – Jakdojade.pl – połączyła swoje siły z popularną platformą usług transportowych. Wszystko po to, abyście docierali na miejsce jeszcze szybciej.

W Jakdojade.pl sprawdzisz już nie tylko przejazdy komunikacją zbiorową

Jakdojade.pl to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji, ułatwiających przemieszczanie się za pośrednictwem komunikacji miejskiej oraz kolei, planowanie podróży i zakup biletów. Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez zarząd platformy – w lipcu 2025 roku z Jakdojade.pl korzystało 4,9 miliona użytkowników. Teraz przedsiębiorstwo przy wsparciu firmy Uber wystartowało z nowym pilotażem. Głównym celem projektu jest ułatwienie i przyspieszenie dotarcia do miejsca docelowego.

Zgodnie z raportem „Transport publiczny w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych 2023” systemy transportu zbiorowego są dostępne dla podróżnych w 70% polskich miast – we wszystkich dużych aglomeracjach, 96% średnich oraz ponad połowie małych ośrodków. Każdy z Was jednak wie, jak działa komunikacja miejska.

Opóźnienia, korki, długi czas oczekiwania czy konieczność przesiadania się na trasie to standard. Dlatego też platforma Jakdojade.pl i Uber łączą siły, aby pomóc swoim użytkownikom dotrzeć na miejsce szybciej i łatwiej. Jak twierdzi Michał Konowrocki – Dyrektor Zarządzający Uber Polska – dzięki współpracy podróżujący zyskają dostęp do jeszcze szerszego wachlarza możliwości w codziennym przemieszczaniu się.

Uber jako alternatywa dla komunikacji miejskiej w Jakdojade.pl (źródło: Uber)

Uber alternatywą dla komunikacji miejskiej – od teraz w aplikacji Jakdojade.pl

Jeśli planujesz podróż komunikacją miejską, jednak czas oczekiwania na przejazd jest dłuższy niż kilkanaście minut, aplikacja Jakdojade.pl wskaże Ci alternatywę w postaci Ubera. Co ważne, nowa funkcja jest dostępna w ramach pilotażu – póki co trafi więc do wybranych podróżnych, a konkretnie osób poruszających się w aglomeracji górnośląskiej oraz poznańskiej.

Aby skorzystać z nowej pilotażowej funkcji – po prostu wyszukaj trasę przejazdu. Propozycja zamówienia Ubera pojawi się jako opcja alternatywna do komunikacji miejskiej. Jeśli czas przejazdu przekona Cię do zamówienia kierowcy, wystarczy, że wybierzesz tę opcję na liście, a Jakdojade.pl automatycznie przekieruje Cię do aplikacji Uber lub do sklepu z aplikacjami, jeżeli jeszcze nie posiadasz apki Uber.

W ramach aplikacji Uber możesz korzystać z różnych opcji przejazdu, w tym:

UberX – na co dzień,

Uber Comfort – w wyższym standardzie,

UberXL – w grupie do 6 osób bądź z bagażem,

Uber by Women – pojazdami prowadzonymi przez kobiety dla kobiet,

Uber Dostawa – przewozu paczek w obrębie miasta,

Uber Green – niskoemisyjnym pojazdem,

Uber Black – pojazdem o najwyższej klasie.

Na marginesie dodam, że w czerwcu 2025 roku Uber odświeżył swoją aplikację i uzupełnił ją o kilka funkcji, które ułatwiają planowanie podróży przez osoby starsze.