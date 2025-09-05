Lenovo

Zakręciło mi się w głowie na widok nowego sprzętu Lenovo

Grzegorz Dąbek·
Zakręciło mi się w głowie na widok nowego sprzętu Lenovo

Lenovo przywiozło na targi IFA 2025 laptop, na widok którego może zakręcić się w głowie. Wraz z nim zaprezentowano dwa nowe tablety: Lenovo Yoga Tab oraz Idea Tab Plus.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept

W przeszłości Lenovo zaprezentowało laptop z rozwijanym ekranem – ThinkBook Plus Gen 6 Rollable oraz Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept ze składanym wyświetlaczem. Podczas targów IFA 2025 pokazano kolejny, nietypowy sprzęt – Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept.

Urządzenie, cechujące się grubością 17,9 mm i masą 1,39 kg, wyposażono w obracany ekran o przekątnej 14 cali, który może znajdować się zarówno w standardowej orientacji poziomej, jak i pionowej. Według producenta ta ostatnia sprawdzi się na przykład podczas wyświetlania kodu czy ekranu telefonu oraz przeglądania dokumentów.

lenovo thinkbook vertiflex concept
Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept (źródło: Lenovo)

Chińczycy zaprezentowali też Lenovo Smart Motion Concept, który na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły stojak na laptopa. To jednak nieprawda, ponieważ – jak informuje producent – ten nowatorski system integruje się z kamerami, mikrofonami i głośnikami laptopów, zapewniając automatyczne śledzenie twarzy, sterowanie głosem i korzystanie z funkcji ergonomicznych w zakresie zdrowia. Można nim sterować również za pomocą AI ringa.

lenovo smart motion concept ifa 2025
Lenovo Smart Motion Concept (źródło: Lenovo)

Nowe tablety Lenovo Yoga Tab oraz Lenovo Idea Tab Plus

Nie jest jednak tak, że chiński producent chwali się wyłącznie urządzeniami, które być może nawet nigdy nie trafią do sprzedaży. Na targach IFA 2025 w Berlinie pokazano także dwa tablety, gotowe do wprowadzenia na rynek.

Pierwszy z nich, Lenovo Yoga Tab, wyposażono w 11,1-calowy wyświetlacz PureSight Pro o rozdzielczości 3,2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i jasnością do 800 nitów, który zapewnia wsparcie dla obsługi rysika Yoga Pen i Tab Pen Pro (ten ostatni wykrywa 8192 poziomy nacisku). Według producenta ma to pozwolić „uwolnić kreatywność”.

tablet lenovo yoga tab z rysikiem yoga pen ifa 2025
Lenovo Yoga Tab z rysikiem Yoga Pen (źródło: Lenovo)

Szczególnie że pomoże w tym ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z NPU o wydajności 20 TOP, zapewniającym możliwość skorzystania z funkcji opierających się na potędze sztucznej inteligencji. Z kolei akumulator krzemowo-węglowy ma wystarczyć na 12 godzin odtwarzania wideo. Całość waży 458 gramów.

Drugi tablet – Lenovo Idea Tab Plus – ma natomiast 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K i jasności do 800 nitów, procesor MediaTek Dimensity 6400 i akumulator o pojemności 10200 mAh, który zapewni do 13 godzin odtwarzania wideo. Urządzenie waży 530 gramów i ma 6,29 mm grubości.

tablet lenovo idea tab plus z tab folio z rysikiem ifa 2025
Lenovo Idea Tab Plus z etui Folio i rysikiem (źródło: Lenovo)

Specyfikacja Lenovo Yoga Tab i Lenovo Idea Tab Plus

Lenovo Yoga TabLenovo Idea Tab Plus
WyświetlaczLTPS
11,1 cala
3200×2000 pikseli
340 ppi, 16:10
144 Hz
jasność do 800 nitów (szczytowa)		LCD
12,1 cala
2560×1600 pikseli
249 ppi, 16:10
90 Hz
jasność do 800 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3MediaTek Dimensity 6400
RAMdo 12 GBdo 12 GB
Pamięć wbudowanado 256 GBdo 256 GB
Slot na microSDb.d.TAK (tylko w wersji 5G)
Akumulator8860 mAh
ładowanie do 68 W		10200 mAh
ładowanie do 45 W
Aparat z przodu13 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 101°8 Mpix
Aparat z tyłu– główny 13 Mpix (f/2.2) z AF
– 2 Mpix do makro 		13 Mpix z AF
ŁącznośćBluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C (USB 3.2 Gen 1), 3-pinowe złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury i transmisji danych5G (opcjonalnie), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, USB-C (USB 2.0), złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury
Audio4 głośniki
Dolby Atmos
2 mikrofony		4 głośniki
Dolby Atmos
2 mikrofony
Wymiary255,52×165,84×6,2-8,29 mm278,8×181,05×6,29-8,55 (Wi-Fi)
278,8×181,05×6,49-8,55 (5G)
Waga458 gramów530 gramów
System operacyjnyAndroid 15Android 15
Cenaod 499 eurood 299 euro
Dostępnośćod września 2025 rokuod września 2025 roku

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w Polsce, aczkolwiek nie powinna być ona zaskoczeniem.

