Zakręciło mi się w głowie na widok nowego sprzętu Lenovo

Lenovo przywiozło na targi IFA 2025 laptop, na widok którego może zakręcić się w głowie. Wraz z nim zaprezentowano dwa nowe tablety: Lenovo Yoga Tab oraz Idea Tab Plus.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept

W przeszłości Lenovo zaprezentowało laptop z rozwijanym ekranem – ThinkBook Plus Gen 6 Rollable oraz Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept ze składanym wyświetlaczem. Podczas targów IFA 2025 pokazano kolejny, nietypowy sprzęt – Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept.

Urządzenie, cechujące się grubością 17,9 mm i masą 1,39 kg, wyposażono w obracany ekran o przekątnej 14 cali, który może znajdować się zarówno w standardowej orientacji poziomej, jak i pionowej. Według producenta ta ostatnia sprawdzi się na przykład podczas wyświetlania kodu czy ekranu telefonu oraz przeglądania dokumentów.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept (źródło: Lenovo)

Chińczycy zaprezentowali też Lenovo Smart Motion Concept, który na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły stojak na laptopa. To jednak nieprawda, ponieważ – jak informuje producent – ten nowatorski system integruje się z kamerami, mikrofonami i głośnikami laptopów, zapewniając automatyczne śledzenie twarzy, sterowanie głosem i korzystanie z funkcji ergonomicznych w zakresie zdrowia. Można nim sterować również za pomocą AI ringa.

Lenovo Smart Motion Concept (źródło: Lenovo)

Nowe tablety Lenovo Yoga Tab oraz Lenovo Idea Tab Plus

Nie jest jednak tak, że chiński producent chwali się wyłącznie urządzeniami, które być może nawet nigdy nie trafią do sprzedaży. Na targach IFA 2025 w Berlinie pokazano także dwa tablety, gotowe do wprowadzenia na rynek.

Pierwszy z nich, Lenovo Yoga Tab, wyposażono w 11,1-calowy wyświetlacz PureSight Pro o rozdzielczości 3,2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i jasnością do 800 nitów, który zapewnia wsparcie dla obsługi rysika Yoga Pen i Tab Pen Pro (ten ostatni wykrywa 8192 poziomy nacisku). Według producenta ma to pozwolić „uwolnić kreatywność”.

Lenovo Yoga Tab z rysikiem Yoga Pen (źródło: Lenovo)

Szczególnie że pomoże w tym ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z NPU o wydajności 20 TOP, zapewniającym możliwość skorzystania z funkcji opierających się na potędze sztucznej inteligencji. Z kolei akumulator krzemowo-węglowy ma wystarczyć na 12 godzin odtwarzania wideo. Całość waży 458 gramów.

Drugi tablet – Lenovo Idea Tab Plus – ma natomiast 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K i jasności do 800 nitów, procesor MediaTek Dimensity 6400 i akumulator o pojemności 10200 mAh, który zapewni do 13 godzin odtwarzania wideo. Urządzenie waży 530 gramów i ma 6,29 mm grubości.

Lenovo Idea Tab Plus z etui Folio i rysikiem (źródło: Lenovo)

Specyfikacja Lenovo Yoga Tab i Lenovo Idea Tab Plus

Lenovo Yoga Tab Lenovo Idea Tab Plus Wyświetlacz LTPS

11,1 cala

3200×2000 pikseli

340 ppi, 16:10

144 Hz

jasność do 800 nitów (szczytowa) LCD

12,1 cala

2560×1600 pikseli

249 ppi, 16:10

90 Hz

jasność do 800 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 6400 RAM do 12 GB do 12 GB Pamięć wbudowana do 256 GB do 256 GB Slot na microSD b.d. TAK (tylko w wersji 5G) Akumulator 8860 mAh

ładowanie do 68 W 10200 mAh

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 13 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 101° 8 Mpix Aparat z tyłu – główny 13 Mpix (f/2.2) z AF

– 2 Mpix do makro 13 Mpix z AF Łączność Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C (USB 3.2 Gen 1), 3-pinowe złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury i transmisji danych 5G (opcjonalnie), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, USB-C (USB 2.0), złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury Audio 4 głośniki

Dolby Atmos

2 mikrofony 4 głośniki

Dolby Atmos

2 mikrofony Wymiary 255,52×165,84×6,2-8,29 mm 278,8×181,05×6,29-8,55 (Wi-Fi)

278,8×181,05×6,49-8,55 (5G) Waga 458 gramów 530 gramów System operacyjny Android 15 Android 15 Cena od 499 euro od 299 euro Dostępność od września 2025 roku od września 2025 roku

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w Polsce, aczkolwiek nie powinna być ona zaskoczeniem.