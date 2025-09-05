Zakręciło mi się w głowie na widok nowego sprzętu Lenovo

Lenovo przywiozło na targi IFA 2025 laptop, na widok którego może zakręcić się w głowie. Wraz z nim zaprezentowano dwa nowe tablety: Lenovo Yoga Tab oraz Idea Tab Plus.
Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept
W przeszłości Lenovo zaprezentowało laptop z rozwijanym ekranem – ThinkBook Plus Gen 6 Rollable oraz Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept ze składanym wyświetlaczem. Podczas targów IFA 2025 pokazano kolejny, nietypowy sprzęt – Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept.
Urządzenie, cechujące się grubością 17,9 mm i masą 1,39 kg, wyposażono w obracany ekran o przekątnej 14 cali, który może znajdować się zarówno w standardowej orientacji poziomej, jak i pionowej. Według producenta ta ostatnia sprawdzi się na przykład podczas wyświetlania kodu czy ekranu telefonu oraz przeglądania dokumentów.
Chińczycy zaprezentowali też Lenovo Smart Motion Concept, który na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły stojak na laptopa. To jednak nieprawda, ponieważ – jak informuje producent – ten nowatorski system integruje się z kamerami, mikrofonami i głośnikami laptopów, zapewniając automatyczne śledzenie twarzy, sterowanie głosem i korzystanie z funkcji ergonomicznych w zakresie zdrowia. Można nim sterować również za pomocą AI ringa.
Nowe tablety Lenovo Yoga Tab oraz Lenovo Idea Tab Plus
Nie jest jednak tak, że chiński producent chwali się wyłącznie urządzeniami, które być może nawet nigdy nie trafią do sprzedaży. Na targach IFA 2025 w Berlinie pokazano także dwa tablety, gotowe do wprowadzenia na rynek.
Pierwszy z nich, Lenovo Yoga Tab, wyposażono w 11,1-calowy wyświetlacz PureSight Pro o rozdzielczości 3,2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i jasnością do 800 nitów, który zapewnia wsparcie dla obsługi rysika Yoga Pen i Tab Pen Pro (ten ostatni wykrywa 8192 poziomy nacisku). Według producenta ma to pozwolić „uwolnić kreatywność”.
Szczególnie że pomoże w tym ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z NPU o wydajności 20 TOP, zapewniającym możliwość skorzystania z funkcji opierających się na potędze sztucznej inteligencji. Z kolei akumulator krzemowo-węglowy ma wystarczyć na 12 godzin odtwarzania wideo. Całość waży 458 gramów.
Drugi tablet – Lenovo Idea Tab Plus – ma natomiast 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K i jasności do 800 nitów, procesor MediaTek Dimensity 6400 i akumulator o pojemności 10200 mAh, który zapewni do 13 godzin odtwarzania wideo. Urządzenie waży 530 gramów i ma 6,29 mm grubości.
Specyfikacja Lenovo Yoga Tab i Lenovo Idea Tab Plus
|Lenovo Yoga Tab
|Lenovo Idea Tab Plus
|Wyświetlacz
|LTPS
11,1 cala
3200×2000 pikseli
340 ppi, 16:10
144 Hz
jasność do 800 nitów (szczytowa)
|LCD
12,1 cala
2560×1600 pikseli
249 ppi, 16:10
90 Hz
jasność do 800 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|MediaTek Dimensity 6400
|RAM
|do 12 GB
|do 12 GB
|Pamięć wbudowana
|do 256 GB
|do 256 GB
|Slot na microSD
|b.d.
|TAK (tylko w wersji 5G)
|Akumulator
|8860 mAh
ładowanie do 68 W
|10200 mAh
ładowanie do 45 W
|Aparat z przodu
|13 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 101°
|8 Mpix
|Aparat z tyłu
|– główny 13 Mpix (f/2.2) z AF
– 2 Mpix do makro
|13 Mpix z AF
|Łączność
|Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C (USB 3.2 Gen 1), 3-pinowe złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury i transmisji danych
|5G (opcjonalnie), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, USB-C (USB 2.0), złącze Pogo Pin do podłączenia klawiatury
|Audio
|4 głośniki
Dolby Atmos
2 mikrofony
|4 głośniki
Dolby Atmos
2 mikrofony
|Wymiary
|255,52×165,84×6,2-8,29 mm
|278,8×181,05×6,29-8,55 (Wi-Fi)
278,8×181,05×6,49-8,55 (5G)
|Waga
|458 gramów
|530 gramów
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
|Cena
|od 499 euro
|od 299 euro
|Dostępność
|od września 2025 roku
|od września 2025 roku
Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w Polsce, aczkolwiek nie powinna być ona zaskoczeniem.