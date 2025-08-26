Kiedy premiera iPhone’a 17? Apple podało datę

Wiemy już, kiedy Apple pokaże iPhone’y 17 i inne sprzętowe nowości. Firma ogłosiła datę najbliższego wydarzenia.
Jest oficjalna data premiery iPhone’a 17
Jesienna konferencja Apple – zgodnie z tradycją – będzie skupiona na sprzętowych premierach. Najważniejsze będą oczywiście iPhone’y z serii 17. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje, zobaczymy cztery nowe modele, ale zabraknie wśród nich następcy zeszłorocznego iPhone’a 16 Plus.
Nowa linia smartfonów z Cupertino będzie składać się z podstawowego iPhone’a 17, szczupłego iPhone’a 17 Air, a także dwóch modeli Pro – iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Jeśli ktoś zdecyduje się na najbardziej smukłego smartfona Apple, przypominam, że prawdopodobnie użytkownicy iPhone’a 17 Air będą musieli nosić powerbanki ze sobą. Z kolei iPhone 17 Pro Max będzie miał więcej metalu pod maską, a także można oczekiwać świetnych aparatów w iPhone’ach 17 Pro.
Wysoce prawdopodobny jest scenariusz, który zakłada delikatne odświeżenie wyglądu modeli Pro. Przeprojektowania ma doczekać się wyspa z aparatami, a także cały tył obudowy. Nowy wariant kolorystyczny ma być odcieniem pomarańczowego lub koloru mocno do niego zbliżonego.
Oczywiście na konferencji powinniśmy zobaczyć też inne urządzenia. Niemal pewna jest premiera Apple Watcha Series 11 i Watcha Ultra 3. Możliwe, że Apple pochwali się drobnymi usprawnieniami, a także nowymi funkcjami zdrowotnymi i związanymi z mierzeniem aktywności fizycznych. Niewykluczone, że większe nowości przyniesie dopiero Apple Watch Series 12 w przyszłym roku.
Niektórzy spekulują, że zadebiutować mogą nowe słuchawki AirPods Pro, a także zestaw akcesoriów, w których użyty zostanie materiał o nazwie TechWoven. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas porażka porównywalna do etui FineWoven.
Kiedy Apple pokaże iPhone’a 17 i pozostałe modele z serii?
Firma Tima Cooka oficjalnie poinformowała, że konferencja, której głównym punktem będzie debiut iPhone’a 17, odbędzie się już 9 września 2025 roku. Start o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie Apple, a także na oficjalnym kanale firmy na YouTube.
Oczywiście wszystkie najciekawsze informacje z wrześniowej konferencji znajdziecie na Tabletowo.pl.