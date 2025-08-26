Kiedy premiera iPhone’a 17? Apple podało datę

Wiemy już, kiedy Apple pokaże iPhone’y 17 i inne sprzętowe nowości. Firma ogłosiła datę najbliższego wydarzenia.

Jest oficjalna data premiery iPhone’a 17

Jesienna konferencja Apple – zgodnie z tradycją – będzie skupiona na sprzętowych premierach. Najważniejsze będą oczywiście iPhone’y z serii 17. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje, zobaczymy cztery nowe modele, ale zabraknie wśród nich następcy zeszłorocznego iPhone’a 16 Plus.

Nowa linia smartfonów z Cupertino będzie składać się z podstawowego iPhone’a 17, szczupłego iPhone’a 17 Air, a także dwóch modeli Pro – iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Jeśli ktoś zdecyduje się na najbardziej smukłego smartfona Apple, przypominam, że prawdopodobnie użytkownicy iPhone’a 17 Air będą musieli nosić powerbanki ze sobą. Z kolei iPhone 17 Pro Max będzie miał więcej metalu pod maską, a także można oczekiwać świetnych aparatów w iPhone’ach 17 Pro.

Wysoce prawdopodobny jest scenariusz, który zakłada delikatne odświeżenie wyglądu modeli Pro. Przeprojektowania ma doczekać się wyspa z aparatami, a także cały tył obudowy. Nowy wariant kolorystyczny ma być odcieniem pomarańczowego lub koloru mocno do niego zbliżonego.

(fot. Sonny Dickson | X) (fot. Majin Bu | X)

Oczywiście na konferencji powinniśmy zobaczyć też inne urządzenia. Niemal pewna jest premiera Apple Watcha Series 11 i Watcha Ultra 3. Możliwe, że Apple pochwali się drobnymi usprawnieniami, a także nowymi funkcjami zdrowotnymi i związanymi z mierzeniem aktywności fizycznych. Niewykluczone, że większe nowości przyniesie dopiero Apple Watch Series 12 w przyszłym roku.

Niektórzy spekulują, że zadebiutować mogą nowe słuchawki AirPods Pro, a także zestaw akcesoriów, w których użyty zostanie materiał o nazwie TechWoven. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas porażka porównywalna do etui FineWoven.

Kiedy Apple pokaże iPhone’a 17 i pozostałe modele z serii?

Firma Tima Cooka oficjalnie poinformowała, że konferencja, której głównym punktem będzie debiut iPhone’a 17, odbędzie się już 9 września 2025 roku. Start o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie Apple, a także na oficjalnym kanale firmy na YouTube.

Oczywiście wszystkie najciekawsze informacje z wrześniowej konferencji znajdziecie na Tabletowo.pl.