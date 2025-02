Xiaomi pochwaliło się nowym laptopem. Widać inspirację MacBookiem

Do oferty laptopów Xiaomi dołącza Redmi Book Pro 16 (2025), który pod względem wzornictwa może się podobać. Do tego dochodzi zacna specyfikacja.

Jak wygląda specyfikacja Redmi Book Pro 16 (2025)?

Niedawno Xiaomi odświeżyło podstawowe laptopy Redmi Book, a teraz firma wprowadza model przeznaczony dla osób mających nieco większe wymagania. Warto jeszcze na wstępie zaznaczyć, że Redmi Book Pro 16 (2025) to bezpośredni następca laptopa Xiaomi pokazanego w lutym 2024 roku.

Identycznie jak poprzednik, nowy komputer Xiaomi wizualnie przypomina laptopy Apple. Rozumiem, że niektórym osobom taka wyraźna inspiracja może przeszkadzać. Z drugiej strony, jeśli już inspirować się konkurencją, to najlepiej właśnie tą atrakcyjną, jak MacBooki. Co ciekawe, nie jest to design znany chociażby z najnowszego MacBooka Pro z Apple M3, ale z nieco starszych MacBooków Pro, czyli tych najładniejszych, zaprojektowanych jeszcze za czasów Jonathana Ive’a.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 16-calowy ekran IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 3072 x 1920 pikseli. Wyświetlacz charakteryzuje się maksymalną jasnością 500 nitów, częstotliwością odświeżania 165 Hz, a także 100% pokryciem przestrzeni barw P3. Pewnym plusem – względem nowych MacBooków – jest brak wycięcia na górze ekranu. Mimo tego znalazło się miejsce dla kamerki 1080p.

Sercem laptopa Xiaomi jest procesor Intel Core Ultra 5 225H lub w wyższej wersji Core Ultra 7 255H, a przetwarzaniem grafiki zajmuje się zawsze układ Intel Arc. Na pokładzie mamy 32 GB RAM LPDDR5X, a także dysk SSD 1TB PCIe 4.0. Pojemność akumulatora wynosi 99 Wh. W zestawie otrzymujemy ładowarkę 140 W, więc uzupełnienie energii nie powinno zajmować zbyt wiele czasu.

Redmi Book Pro 16 oferuje całkiem bogaty zestaw złączy. Lista przedstawia się następująco: USB-C, 2 x USB-A 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Mamy również głośniki stereo (2 x 2 W), 3 mikrofony, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, a także system chłodzenia zbudowany m.in. z dwóch wentylatorów, które mają w ciszy poradzić sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła.

Wymiary metalowej obudowy to: 354,98 x 247,95 x 1,59 mm. Z kolei waga wynosi 1,88 kg. Laptop działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11.

Ile kosztuje Redmi Book Pro 16 (2025)?

Na rynku chińskim Redmi Book Pro 16 (2025) został wyceniony na 6499 juanów (równowartość około 3578 złotych) za wariant z i5/32GB/1TB, a za 7499 juanów (4128 złotych) otrzymamy wersję i7/32GB/1TB. Przyznacie, że byłoby bardzo miło, jakby w podobnych cenach ten laptop Xiaomi zawitał do Polski.

Wypada jeszcze dodać, że dziś zadebiutował Xiaomi 15 Ultra, czyli smartfon zdecydowanie intrygujący.