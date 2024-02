Google wprowadza na smartfony funkcję, która przyda się na spotkaniach online

Kiedy do naszej rzeczywistości w 2020 roku zawitał koronawirus i związany z nim lockdown, spotkania w trybie online stały się codziennością. Chociaż już ten epizod w historii jest już za nami, to jednak zdalne spotkania zostały. Użytkownicy Google Meet mogą cieszyć się z nowej funkcji, która trafi na smartfony i z pewnością nieraz się przyda.

Nie taka znowu nowość

Chociaż aplikacje do zdalnych spotkań zanotowały pewien spadek popularności, gdy ludzie zaczęli wracać do biur i szkół po okresie lockdownów, to nadal cieszą się sporym zainteresowaniem i są aktywnie rozwijane przez twórców. Tym razem jednak nowość, która trafi na smartfony, była już wcześniej dostępna w desktopowej wersji Google Meet.

Mowa tutaj o „trybie towarzyszącym”, który na komputery oraz urządzenia Nest Hub Max trafił już w 2021 roku. Teraz to ułatwienie trafia do użytkowników smartfonów. Chodzi zarówno o osoby korzystające z urządzeń pracujących w oparciu o system operacyjny Android oraz iOS. Zacznijmy jednak od tego czym w zasadzie jest wspomniany tryb?

To rzecz, która ułatwia uczestnictwo w wirtualnych spotkaniach. Daje on użytkownikom możliwość korzystania z dodatkowego ekranu. Dzięki temu można znacznie rozszerzyć funkcje związane z wirtualnymi spotkaniami, realizując równocześnie różne zadania na dwóch urządzeniach. Ta opcja jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy użytkownicy znajdują się w pokoju konferencyjnym z innymi osobami. „Tryb towarzyszący” pozwala także na lepszą organizację przestrzeni roboczej na ekranie, rozdzielając zawartość między dwa monitory.

źródło: Google

Jakie możliwości daje nowy tryb Google Meet na smartfonie?

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na swoim blogu Google podkreśla, że wprowadzenie tej funkcji na urządzenie mobilne może być „szczególnie przydatne w miejscach spotkań, w których miejsce na laptopa jest ograniczone, lub jako łatwy, dyskretny sposób na uczestnictwo podczas gdy bierzemy udział w dużych zgromadzeniach”.

Dzięki trybowi towarzyszącemu użytkownicy Google Meet w trakcie spotkania mogą m.in.: