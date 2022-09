Nowe smartfony Sharpa nie wszystkim się spodobają, ale ja jestem zauroczony

Sharp, podobnie jak Sony, nie tworzy mainstreamowych smartfonów, które przypadną do gustu klientom na całym świecie o zróżnicowanych oczekiwaniach. Urządzenia tego producenta zawsze wyróżniają się na tle konkurencji, aczkolwiek nie zawsze można to uznać za zaletę, a raczej – patrząc z polskiej perspektywy – rzadziej niż częściej. Podobnie jest w przypadku nowych modeli AQUOS sense 7 i AQUOS sense 7 Plus.

Nowe smartfony Sharpa mogą się podobać albo nie

Patrząc przez pryzmat innych urządzeń na rynku, nowe urządzenia marki wyglądają dość przestarzale, ponieważ mają ekrany, które otaczają dość szerokie ramki, a do tego oferują „tylko” dwa aparaty na panelu tylnym. Taki prosty design może się jednak mimo wszystko podobać – ja jestem szczerze zauroczony, szczególnie że AQUOS sense 7 jest całkiem kompaktowy i lekki, gdyż ma wymiary 152x70x8 mm i waży 158 gramów. AQUOS sense 7 plus jest nieco większy – mierzy 160x76x8,2 mm, a także cięższy – 172 gramy.

Różnice wynikają przede wszystkim z faktu, że AQUOS 7 sense ma 6,1-calowy, a AQUOS sense 7 plus 6,4-calowy wyświetlacz. W obu przypadkach jest to jednak matryca IGZO OLED o rozdzielczości Full HD+ (2432×1080 pikseli w modelu podstawowym i 2340×1080 pikseli w wersji z „plus” w nazwie) z 10-bitową głębią koloru i jasnością do 1300 nitów.

Oba smartfony wyposażone są w procesor Qualcomm Snapdragon 695 (2,2 GHz + 1,8 GHz) z modemem 5G oraz 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 1 TB), a także podobne aparaty: 8 Mpix (f/2.0) o kącie widzenia 78° i ekwiwalentem ogniskowej 26 mm na przodzie i dwa na tyle:

50,3 Mpix (1/1,55″), przysłona f/1.9, kąt widzenia 85°, ekwiwalent ogniskowej 23 mm, elektroniczna stabilizacja obrazu,

8 Mpix, przysłona f/2.4, kąt widzenia 120°, ekwiwalent ogniskowej 15 mm, elektroniczna stabilizacja obrazu.

Oba urządzenia oferują też moduł NFC i czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy (co ciekawe, producent informuje, że jest ona kompatybilna również z maskami), a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. AQUOS sense 7 ma akumulator o pojemności 4570 mAh, a AQUOS sense 7 plus 5050 mAh (ładowanie przez port USB-C). Co ciekawe, producent zapewnia, że nawet po 3 latach zachowają 90% swojej pojemności.

Ponadto Sharp informuje, że model z „plus” w nazwie oferuje najlepszy dźwięk stereo w historii smartfonów z serii AQUOS. Oba modele z linii AQUOS sense 7 mają zaś certyfikaty pyłoodporności IP6X, wodoodporności IPX5/IPX8 i MIL-STD-810G.

Cena, dostępność

Producent nie podał sugerowanych cen swoich nowości, ale należy się spodziewać, że będą one dostępne wyłącznie w ojczyźnie marki Sharp, czyli Japonii.