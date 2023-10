Ile Apple zarabia na iPhone 15? Mniej niż na jego poprzedniku

Smartfony z serii iPhone 15 to zdecydowanie jedne z najważniejszych urządzeń mobilnych tego roku. Zastanawialiście się kiedyś ile kosztują części, z których złożony jest telefon Apple? Analitycy ujawnili, że producent na modelach ze swojej najnowszej serii zarabia mniej niż na ich poprzednikach.

Ile kosztują części do iPhone’a 15 (Plus)?

Premiera najnowszych smartfonów Apple odbyła się w 12 września 2023 roku. Od tamtego czasu w sieci pojawiło się sporo informacji na ich temat. Niektóre z nich dotyczyły jednak niechlubnych dokonań iPhone’ów z serii 15. Na łamach Tabletowo informowaliśmy Was m.in. o tym, że iPhone 15 Pro i 15 Pro Max to naprawdę gorący sprzęt, ponieważ zwyczajnie się przegrzewa oraz o problemach najnowszych smartfonów Apple podczas łączenia się z CarPlay, czemu winne okazuje się być USB typu C.

W USA podstawowy model iPhone 15 można kupić już za 799 dolarów, a w Polsce za 4299 złotych. Cena iPhone’a 15 Plus w Stanach Zjednoczonych zaczyna się od 999 dolarów. Z kolei w naszym kraju takie urządzenie to wydatek od 5299 złotych.

Wiecie ile marży Apple nałożyło na ten sprzęt? Oczywiście nie jest to precyzyjna odpowiedź, ponieważ wyliczenia, które zostaną przedstawione poniżej pochodzą z analizy, która uwzględnia jedynie cenę części, a pomija takie aspekty produkcji jak nakłady na rozwój, wsparcie, czy dystrybucję produktu.

Według takiego zestawienia, przeprowadzonego przez serwis Nikkei, części potrzebne do wyprodukowania iPhone 15 kosztują około 423 dolarów, czyli o 16% więcej niż w przypadku jego poprzednika. To znaczy, że koszty części wynoszą ponad połowę finalnej ceny podstawowego modelu nowego iPhone’a. Z kolei części do iPhone 15 Plus to dla producenta koszt rzędu 442 dolarów, co przekłada się na 10% wzrost w stosunku do modelu 14 Plus.

iPhone 15, iPhone 15 Plus i iPhone 15 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Produkcja iPhone 15 Pro i 15 Pro Max też sporo kosztuje Apple

Według tej samej analizy w przypadku nowego modelu iPhone’a z dopiskiem „Pro” ceny części potrzebnych do jego produkcji wzrosły o 8%, do dokładnie 523 dolarów. W przypadku iPhone’a 15 Pro Max ten wzrost osiągnął 12%, co przekłada się na koszt rzędu 558 dolarów. Jaka to część finalnej ceny produktu? W USA cena iPhone 15 Pro zaczyna się od 1099 dolarów, a modelu Pro Max od 1299 dolarów.

Sama tytanowa ramka najnowszego iPhone’a z dopiskiem „Pro Max” kosztuje 50 dolarów, co oznacza, że w porównaniu z jego poprzednikiem cena ramki wzrosła aż o 43%. O 1/10 poszła w górę także wartość zastosowanego w tym smartfonie wyświetlacza, która wynosi 115 dolarów.

Chipset Apple A17 Pro kosztuje 130 dolarów – to wzrost o 27% w stosunku do używanego w iPhone 14 Pro Max. Ostatnią częścią pojawiająca się w raporcie Nikkei jest teleobiektyw, którego koszty wzrosły 4-krotnie w porównaniu z jego poprzednikiem.

Wychodzi więc na to, że Apple jest mniej łase na pieniądze niż jeszcze rok temu, prawda?