Apple zaliczyło kolejną wpadkę. iPhone 14 Pro ma problem z ekranem

Użytkownicy topowych, tegorocznych smartfonów Apple – iPhone 14 Pro i 14 Pro Max – skarżą się na problemy z ekranami. Niestety, obecnie nie jest dostępne żadne rozwiązanie, które pozwoliłoby na naprawę usterki.

Zielone i żółte linie na ekranie

iPhone 14 Pro, a także większy 14 Pro Max to jak najbardziej świetne smartfony. Nie brakuje głosów, że mamy do czynienia z jednymi z najlepszych modeli na rynku. Co więcej, w przeciwieństwie do podstawowych „Czternastek”, wprowadzają zestaw odczuwalnych zmian, w tym następcę notcha, czyli Dynamic Island.

Owszem, modele z linii 14 Pro mają długą listę zalet, ale niestety nie są wolne od wad. Przykładowo firma Tima Cooka musiała wydać aktualizację iOS, aby wyeliminować błąd związany z aplikacjami aparatu firm trzecich. Natomiast najnowsze informacje wskazują, że opisywane smartfony mają też irytujący problem z ekranami.

Jak wynika z licznych skarg użytkowników, iPhone 14 Pro i 14 Pro Max chorują na „zielone i żółte” linie na wyświetlaczu. Wspomniane linie pojawiają się na chwilę, tuż przed wybudzeniem wyłączonego ekranu, następnie mogą migać, aby po chwili zniknąć. Delikatnie mówiąc, nie wygląda to dobrze w przypadku tak drogich urządzeń, których cena w Polsce startuje od aż 6499 złotych.

(źródło: Reddit / u/1LastOutlaw)

Wymiana ekranu raczej nie będzie konieczna

Użytkownicy, którzy skontaktowali się ze wsparciem Apple, informują, że problem nie jest spowodowany wadą sprzętową. Winne ma być oprogramowanie, a dokładniej iOS 16. W związku z tym nie trzeba będzie oddawać smartfona do serwisu na wymianę ekranu.

Co ciekawe, problem występuje w różnych wersjach iOS 16, a więc nie można go uniknąć, instalując konkretną wersję lub wstrzymując się z instalacją ostatniej aktualizacji. Co więc robić? Cóż, pozostaje czekać na wydanie odpowiednich poprawek.

Jeden z użytkowników wskazuje, że otrzymał od Apple informację, iż firma pracuje już nad wyeliminowaniem błędu. Oficjalnie jednak nie wiadomo, kiedy stosowna aktualizacja trafi na pokład modeli iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Możliwe, że poprawki zostaną udostępnione jeszcze przed wydaniem iOS 16.3, który obecnie pozostaje w fazie beta testów. Miejmy nadzieję, że Apple nie każe użytkownikom długo czekać.