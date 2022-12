Zmiany w Google Chrome. Niektórzy szybciej dostaną nową wersję

Zespół rozwijający Google Chrome postanowił wprowadzić zmiany w harmonogramie wydawania nowych wersji przeglądarki. Celem jest poprawa stabilności i jakości, a także wcześniejsze wychwycenie ewentualnych błędów.

Niektórzy wcześniej otrzymają dostęp do nowej wersji

W zeszłym roku, wraz z wydaniem Google Chrome 94, firma z Mountain View wprowadziła zmiany w cyklu wydawniczym nowych wersji przeglądarki. Zamiast dotychczasowych 6 tygodni, harmonogram został skrócony do 4 tygodni, tj. w takim odstępie zaczęto wydawać aktualizacje. W założeniach miało to pozwolić na sprawniejsze dostarczanie nowych funkcji.

Wkrótce w cyklu wydawniczym zostaną wdrożone kolejne zmiany, które tym razem mają pomóc w poprawie stabilności i sprawniejszym wyeliminowaniu błędów. Otóż wybrani użytkownicy wcześniej otrzymają dostęp do stabilnej wersji Google Chrome. Ma być ona udostępniania tydzień przed planowaną, główną aktualizacją i będzie przeznaczona tylko dla niewielkiej grupy osób.

Warto mieć na uwadze, że ta wersja nie będzie od razu dostępna do pobrania dla każdego zainteresowanego. Celem jest bowiem sprawdzenie wprowadzonych zmian na niewielkiej grupie testowej, aby następnie, gdy aktualizacja zacznie trafiać do wszystkich użytkowników, wydać lepszy produkt.

Wypada jeszcze wspomnieć, że kanał beta nie zostanie zastąpiony wczesnym kanałem stabilnym. Pozostałe kanały wydań, jak właśnie beta czy canary, pozostają na swoim miejscu. Jak już wcześniej wspomniałem, firma zamierza po prostu sprawdzać stabilne wersje Google Chrome na małej grupie użytkowników przed rozpoczęciem pełnego programu wprowadzania aktualizacji.

Zmiany rozpoczną się od Google Chrome 110

Nowe podejście do udostępniania stabilnych wersji zacznie obowiązywać od Google Chrome 110. Wydanie beta pojawi się 12 stycznia 2023 roku, a stabilne trafi do użytkowników 7 lutego. Oznacza to, że wybrana grupa testerów stabilną wersję otrzyma już 1 lutego.

Nie będzie jednak możliwości pobrania Chrome 110 ze strony Google już 1 lutego. Wszyscy pozostali, którzy nie trafią do grupy wczesnego dostępu, będą musieli poczekać do 7 lutego.

Prawdopodobnie Google Chrome 110 przyniesie co najmniej jeszcze jedną, większą nowość. Zmiany w kanale Canary wskazują, że użytkownicy otrzymają dynamiczny motyw Material You. Przeglądarka będzie dostosowywać motyw do tła nowej karty.