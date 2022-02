iPhone 14 Pro zrówna się z flagowym Galaxy

Najnowsze informacje wskazują, że iPhone 14 Pro otrzyma więcej RAM-u od swoich poprzedników. Pozwoli mu to na konkurowanie z chociażby Samsungiem Galaxy S22 pod względem dostępnej pamięci operacyjnej.

Reklama

Ile RAM ma iPhone? Wystarczająco

Producenci smartfonów z Androidem prześcigają się w liczbach, chwaląc się m.in. pamięcią RAM, która znalazła się w ich topowych urządzeniach. Apple podchodzi do tego zupełnie inaczej – zespół Tima Cooka nawet na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji skupionej na specyfikacji, nie podaje w ogóle danych dotyczących pamięci operacyjnej.

Najwidoczniej firma z Cupertino wychodzi z założenia, że dla potencjalnego klienta nie jest to ważna wartość. Po prostu iPhone wyposażony jest w tyle RAM-u, ile będzie potrzebne do komfortowej pracy.

Reklama

Na szczęście z pomocą przychodzą strony trzecie, które chętnie dzielą się się dokładniejszymi informacjami na temat specyfikacji urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. To stąd wiemy, że iPhone 13 Pro i 13 Pro Max mają na pokładzie 6 GB RAM, a modele 13 i 13 Mini oferują 4 GB RAM.

Wyraźnie widać, że pod względem pamięci operacyjnej iPhone’y odstają od konkurencji, ale niebawem ma to się zmienić. Nagle nie zobaczymy smartfona Apple z 12 GB RAM, jak w niektórych modelach z Androidem, ale firma ma wykonać krok do przodu w tym roku.

iPhone 14 Pro z dodatkowymi 2 GB RAM

Oczywiście Apple nie chwali się, ile RAM-u znalazło się w nowych modelach iPhone’ów, ale nie oznacza to, że firma stoi pod tym względem w miejscu. Jeszcze nie tak dawno w topowych smartfonach użytkownicy otrzymywali 4 GB, a później podniesiono pamięć operacyjną do 6 GB.

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mają nie mieć notcha (fot. MacRumors)

Jak wynika z najnowszego, wiarygodnego raportu z Azji, w tym roku zespół Tima Cooka zamierza dołożyć 2 GB RAM-u do swoich urządzeń z najwyższej półki. Oznacza to, że iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max zaoferują 8 GB. Warto zwrócić uwagę, że będzie to identyczna wartość jak w Samsungu Galaxy S22.

Nie dowiedzieliśmy się, ile RAM-u znajdzie się na pokładzie tańszych „Czternastek”, aczkolwiek opierając się na wcześniejszym podejściu Apple, można oczekiwać, że otrzymają one 6 GB RAM.

Jasne, zeszłoroczne modele Pro z 6 GB RAM są w zupełności wystarczające. Należy jednak mieć na uwadze, że są wystarczające, ale obecnie. Niewykluczone, że za kilka lat pamięci operacyjnej będzie już za mało. Biorąc pod uwagę długi cykl życia smartfonów Apple, zwiększenie RAM-u w modelu iPhone 14 Pro to jak najbardziej świetna informacja. Proszę więc nie narzekać, że nagle deweloperzy staną się bardziej leniwi i odpuszczą optymalizację aplikacji na iOS.