Jedna z najlepszych gier przygodowych do odebrania za darmo

Kolejna gra za darmo! Tym razem na ruszt wrzucono naprawdę smakowity kąsek – jedną z najlepszych gier przygodowo-zręcznościowych, jakie kiedykolwiek powstały. Pamiętajcie, że macie ograniczony czas na przypisanie gry do swojej biblioteki, więc nie zwlekajcie, żebyście potem nie żałowali.

Reklama

Poprzednie darmowe gry nie były wybitnie ciekawe

Ostatnie tygodnie nie zachwycały udostępnianymi bezpłatnie w Epic Games Store tytułami. Ot, pojawiło się kilka produkcji indie, z których większość reprezentowała dość przeciętną jakość. Tym razem jednak gracze mają, co świętować, bo w tym tygodniu można odebrać Brothers: A Tale of Two Sons – fenomenalną grę przygodowo-zręcznościową, która premierę świętowała jeszcze w 2013 roku. Na przypisanie gry do swojej bilblioteki macie czas do 24 lutego, do godziny 17:00.

Takie informacje cieszą mnie szczególnie, bo z Brothers: A Tale of Two Sons miałem okazję zmierzyć się jedynie na sędziwej już konsoli Xbox 360 i to podczas kilku wizyt u swojego znajomego. Ciekawy jestem, jak produkcja została przeportowana na PC, bo chodzą pogłoski, że sterowanie jest dość toporne. Tytuł ten trafił również na konsole Xbox One, PS4, Switch oraz urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

Reklama

Naprawdę warto sprawdzić Brothers: A Tale of Two Sons!

W katalogu dziesiątek tysięcy gier tylko znikomy procent stanowią produkcje, którym rzeczywiście warto poświęcić swój czas. Brothers: A Tale of Two Sons z pewnością do takich gier się zalicza, bo choć od strony technicznej jest to przygodówka z elementami zręcznościowymi, to odnajdą się tutaj także osoby kochające rozbudowane, wzruszające historie.

Brothers: A Tale of Two Sons łączy elementy baśni i mitologii nordyckiej, bawiąc się przy tym konwencją fantasy. Gra opowiada historię braci, których zadaniem jest odnalezienie lekarstwa dla schorowanego ojca. Cel nie jest jednak łatwy do osiągnięcia, a głównym bohaterom przyjdzie pokonać niezliczone zagrożenia – w tym groźne bestie. Podczas zabawy sterujemy obydwoma bohaterami jednocześnie, choć tytuł nie był projektowany pod rozgrywkę kooperacyjną.

Całość dopełnia malownicza grafika i klimatyczny soundtrack. Za projekt gry odpowiadał m.in. Josef Fares, obecny prezes studia Hazelight, które stworzyło kapitalną grę kooperacyjną IT Takes Two, a także świetne A Way Out.

Warto dodać, że Epic Games Store zamierza kontynuować swoją politykę rozdawnictwa, a – jak wskazują ostatnie dane – platforma Tima Sweeneya przekroczyła próg 500 mln zarejestrowanych użytkowników.