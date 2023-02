iOS 17 ze zmianą, która nie spodoba się niecierpliwym użytkownikom

Zmiany, które pojawiły się w iOS 16.4, a w iOS 17 zyskają większy priorytet, raczej nie spodobają się osobom, które z niecierpliwością czekają na sprawdzenie wczesnych wersji testowych. Apple zamierza bowiem ukrócić możliwość darmowego instalowania deweloperskich wersji beta.

Dla wszystkich i dla deweloperów

Apple oferuje dwa główne programy testowe, które umożliwiają sprawdzenie wczesnych wersji iOS. Pierwszy z nich, czyli „Public Beta”, przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy wykonać kilka kliknięć, aby mieć dostęp do publicznych testów beta i nowości, które szykowane są w zbliżających się aktualizacjach z kanału stabilnego. Drugi program, „Developer Beta”, jak sam nazwa sugeruje przeznaczony jest dla deweloperów.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że w przypadku deweloperskiego kanału wersje testowe pojawiają się wcześniej niż publiczne bety. Sprawia to, że niektórzy użytkownicy, nawet jeśli nie należą do grona twórców aplikacji, decydują się właśnie na program „Developer Beta”. Tylko, że oficjalnie nie dość, że ten program testowy skierowany jest wyłącznie dla deweloperów, to dodatkowo wymaga rejestracji w Apple Developer Program, co kosztuje 99 dolarów rocznie.

Dostępne są jednak sposoby, które umożliwiają obejście wymogu posiadania konta w Apple Developer Program. Wystarczy tylko wyszukać w internecie odpowiednie profile dla deweloperów, zainstalować je na iPhonie i już możemy korzystać z kanału testowego „Developer Beta”. Okazuje się, że Apple zamierza z jednak tym walczyć.

Zmiany w dostępie do wersji beta

W iOS 16.4 pojawiło się nowe menu w sekcji aktualizacji beta. Z jego poziomu można łatwo wybrać, czy chcemy pobierać testowe wersje z kanału „Public Beta” czy jednak z „Developer Beta”. Należy dodać, że menu dostępne jest wyłącznie dla użytkowników należących do Apple Developer Program.

To jednak dopiero początek nadchodzących zmian. Docelowo w przyszłych wersjach iOS, a więc m.in. w „Siedemnastce​​”, Apple zamierza uczynić z tego jedyny sposób na dostęp do deweloperskich wersji beta. Natomiast profile mogą przestać działać.

Jeśli spełni się ten scenariusz, to nie będzie można po prostu pobrać profilu z internetu i w ten sposób zainstalować deweloperskiej wersji iOS 17. Będziemy musieli na iPhonie zalogować się na nasz profil Apple ID, który jest zarejestrowany w Apple Developer Program, a następnie z nowego menu wybrać opcję „Developer Beta”. Wszyscy pozostali użytkownicy, którzy nie należą do wspomnianego programu dla programistów, będą mogli testować wyłącznie publiczne wersje beta.

Niektórzy mogą być zawiedzeni, ale z drugiej strony, iOS 17 zapowiada się na dość nudną aktualizację. Możliwe, że nie będzie zbyt wielu chętnych do sprowadzenia nadchodzących nowości.