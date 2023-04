Huawei P60 Pro już niedługo w Polsce. Jest konkurs!

Zbliża się polska premiera nowego flagowca Huawei P60 Pro. Znamy już jej datę! Z tej okazji producent przygotował konkurs, w którym możesz zgarnąć ten smartfon oraz inne atrakcyjne nagrody za symboliczną złotówkę. Wzięcie udziału w tej zabawie jest banalnie proste. Co należy zrobić?

Huawei P60 Pro już niedługo w Polsce

Na początku przypomnijmy krótko, co oferuje nowy flagowiec chińskiego producenta. Huawei P60 Pro jest wyposażony 6,67-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 2700×1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod maską tego smartfona znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, wspierany przez 12 GB RAM. To jednak nie są najważniejsze punkty specyfikacji tego urządzenia.

To smartfon nastawiony przede wszystkim na mobilną fotografię. Właśnie dlatego producent zdecydował się umieścić w nim 48 Mpix aparat główny typu RYYB, który oferuje zmienną przysłonę f/1.4-f/4.0 oraz optyczną stabilizację obrazu. Firma chwali się, że główny aparat P60 Pro to wiodące rozwiązanie w branży.

Główny sensor współpracuje z 48 Mpix jednostką połączoną z teleobiektywem, który oferuje przysłonę na poziomie f/2.1, a także 3,5-krotny zoom optyczny i nawet 200-krotny zoom cyfrowy. Producent postawił także na obiektyw ultraszerokokątny z 13 Mpix matycą. W tym modelu selfie wykonamy za pomocą 13 Mpix aparatu z przysłoną na poziomie f/2.4.

Huawei P60 Pro (źródło: Huawei)

Fotograficzny flagowiec zadebiutuje w Polsce razem ze składanym Huawei Mate X3 oraz nova 11i już 9 maja 2023 roku.

Zgarnij nowego flagowca w konkursie

Chociaż do premiery smartfonów zostało jeszcze trochę czasu, to producent w swoim oficjalnym sklepie internetowym rozpoczyna odliczanie i zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym do zdobycia są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wzięcie udziału w tej zabawie jest naprawdę proste. Wystarczy wejść na stronę internetową i wykonać zadanie konkursowe, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jednym zdaniem opisz potęgę fotograficznych możliwości, jakie oferuje seria smartfonów HUAWEI P”. Ponadto wymagane jest zapisanie się do newslettera.

Stawką tego konkursu są 2 smartfony Huawei P60 Pro oraz 30 par słuchawek FreeBuds 5. Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mogą otrzymać kupon na zakup jednego z tych produktów za złotówkę. Szanse na zdobycie nowego flagowca macie do 8 maja 2023 roku.

To jednak nie wszystko. Producent informuje także, że przygotował specjalną ofertę przedpremierową, dzięki której przy zakupie fotograficznego flagowca w Media Expert lub RTV Euro AGD klienci otrzymają kody rabatowe na zakup słuchawek FreeBuds 5 za złotówkę.

7 Ocena

Ciekawy pomysł Huawei na „zachowanie” wartości smartfonów

To, że wartość smartfonów drastycznie spada już po roku lub dwóch od ich zakupu, nie jest żadną tajemnicą. Właśnie dlatego marka Huawei zdecydowała się na wdrożenie ciekawego programu, który ma pomóc w „zachowaniu wartości” sprzętu. Na razie usługa dostępna jest jedynie w Chinach, ale i tak warto odnotować fakt jej powstania.

Za usługę „konserwacji i odnawiania wartości” smartfonów z serii Huawei P60 trzeba zapłacić odpowiednio 99 juanów (~60 złotych) za model P60, 169 juanów (~100 złotych) za P60 Pro oraz 199 juanów (~120 złotych) za P60 Art.

Dzięki jej wykupieniu klienci mogą zyskać 50% rabatu na nowe smartfony z serii Huawei P70 w 2024 roku. Oczywiście pod warunkiem, że pozostawiane w rozliczeniu urządzenie będzie w dobrym stanie.