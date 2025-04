Czekają nas droższe konsole i tańsze napędy

Wygląda na to, że trwające krótką chwilę gamingowe El Dorado powoli się kończy. Niewykluczone, że osoby niezdecydowane podjęciem decyzji o zakupie nowej konsoli mają zaledwie kilka dni, może tygodni, zanim ceny urządzeń pójdą w górę.

Co nas czeka w przyszłości?

Od razu zaznaczam, żebyście nie traktowali tego tekstu jako sposobu na sianie paniki, a zwyczajną relację z tego, co obecnie dzieje się na rynku. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nie dzieje się najlepiej – przynajmniej, jeżeli chodzi o spodziewane ceny sprzętu.

Jak już zapewne wielu z Was wie, sytuacja wokół wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata to coś, co powinno się relacjonować w formie aktualizowanego codziennie tekstu. Co chwila bowiem okazuje się, że cła są podnoszone z jednej strony, następuje odwet, potem pojawia się propozycja zniesienia wyższych ceł dla smartfonów i wybranej elektroniki, a na końcu – wiadomo – najbardziej cierpią konsumenci, którzy wręcz pobiegli masowo wykupować iPhone’y.

Konsole będą droższe – to nie prognoza, a fakt

Wiele osób uznało, że Nintendo mocno zaszalało z ceną nadchodzącego Switcha 2. Powrót do ekranu LCD czy brak gałek analogowych z czujnikiem Halla w cenie 2199 złotych w Polsce wydaje się wygórowaną ceną. Choć przesunięcie przedsprzedaży w USA zdradza, że gigant nie spodziewał się amerykańskich zawirowań celnych, to decyzja Sony pokazuje, że nie był to odosobniony przypadek.

Nintendo Switch 2 (źródło: RTV Euro AGD)

Okazuje się bowiem, że od 14 kwietnia firma zatwierdziła nowe ceny podstawowe za konsolę PlayStation 5 Slim w wersji pozbawionej napędu. Stawki dotyczą Europy, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii. We wpisie na blogu Sony informuje że korekta podyktowana jest „trudnymi warunkami gospodarczymi, wysoką inflacją oraz wahaniem kursów walut”.

Od teraz sugerowana cena za PlayStation 5 Slim Digital Edition jest wyższa o 50 euro i wynosi ostatecznie 499 euro – całość powinna przełożyć się zatem w Polsce na ceny wyższe o ok. 200 złotych. Obecnie konsolę kupicie najtaniej za 1739 złotych w ramach Allegro Days, a ceny w innych sklepach zaczynają się od 1899 złotych. Po kolejnej dostawie konsole będą zatem kosztować ponad 2000 złotych.

PlayStation 5 Slim (źródło: Sony)

Na otarcie łez wspomnę, że obniżono sugerowaną cenę napędu do PlayStation 5 – zamiast 119,99 euro odtwarzacz będzie kosztował 79,99 euro. Koszt zakupu PlayStation 5 Disc Drive powinien zatem spaść z 600 do ~400 złotych.

A co z innymi?

Zaczynając od trzeciego giganta na polskim rynku, czyli Xboxa, wiadomo tyle, że nic nie wiadomo. Firma nie opublikowała póki co żadnego oficjalnego komunikatu o podwyżkach, jednak dostępność konsol od kilku miesięcy nie powala – nowy Xbox Series X z napędem kupicie najtaniej na Allegro, gdzie ceny zaczynają się od 3080 złotych w zaledwie w kilku sklepach (w trakcie pisania tego tekstu naliczyłem zaledwie 18 aukcji).

O wiele lepiej wypada wariant kolorystyczny Robotic White bez napędu, którego zakup zaczyna się od 2469 złotych, a historia cen podpowiada, że bazowa kwota za sprzęt póki co spada. Co się tyczy Xbox Series S w wersji z SSD 512 GB – z pominięciem wyprzedaży, w styczniu 2025 roku ceny plasowały się w okolicach 1169 złotych. Teraz konsolę kupicie za 1299 złotych. W obu przypadkach sprzęty znajdziecie w o wiele większej liczbie sklepów.

Mniejsi gracze to natomiast duża niewiadoma – Anbernic szykuje następcę modelu RG556, a sugerowana, nieoficjalna wycena, waha się pomiędzy 209 a 490 dolarów (odpowiednio ~790 i ~1840 złotych). W połowie marca podrożała natomiast wyjątkowa konsola z korbką – PlayDate, co związane było z przenosinami produkcji do nowej fabryki i rosnącymi kosztami produkcji. Warto wspomnieć również o Evercade VS-R oraz Analogue Pocket, które póki co zachowują swoją cenę.

Spać spokojnie mogą także osoby chętne na zakup Steam Decka czy innych handheldów pokroju ROG Ally – firmy nie ogłosiły póki co żadnych podwyżek. Jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy wymienione w powyższych akapitach konsole podrożeją o kilkanaście, kilkadziesiąt euro, nie powinniśmy być zdziwieni.

Po cichu liczę jednak, że Sony jest odosobnionym przypadkiem i pozostałym producentom uda się uniknąć podwyżek.