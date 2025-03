iOS, iPadOS oraz macOS mają w tym roku przejść dużą metamorfozę

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, iOS 19, iPadOS 19 i macOS 16 mogą okazać się ciekawymi aktualizacjami. Apple ma bowiem szykować większe zmiany wizualne.

iOS 19, iPadOS 19 i macOS 16 z wyraźnie odświeżonym wyglądem

Patrząc na ostatnie zmiany w iOS można odnieść wrażenie, że w systemie i aplikacjach Apple brakuje spójności w kwestii języka projektowania. To, co kiedyś było sporą zaletą iPhone’ów, przestało działać. Wygląda to trochę, jakby zlikwidowano przywództwo w dziale odpowiadającym za wizualną stronę oprogramowania lub jakby szefów i zespołów byłoby kilka, a każdy miał nieco inną wizję.

Możliwe, że zmieni się to wraz z iOS 19 lub przynajmniej tegoroczna aktualizacja będzie ważnym krokiem w kierunku przywrócenia spójności. Jak wynika z najnowszych informacji, Apple ma pracować nad dużą aktualizacją wyglądu, a zmiany pojawią się również w przypadku iPadOS 19 i macOS 16.

Mark Gurman z Bloomberga, któremu zawdzięczamy sporo sprawdzonych rewelacji na temat planów Apple, tym razem donosi, że tegoroczne aktualizacje wprowadzą zmiany w wielu elementach systemów operacyjnych. Użytkownicy zobaczą nowy styl w przypadku ikon, menu, aplikacji, okien czy przycisków systemowych.

Wygląd visionOS ma być inspiracją podczas projektowania iOS 19 (źródło: Apple)

Celem jest nie tylko wizualne odświeżenie, ale również uproszczenie sposobu korzystania z urządzeń Apple. Warto zwrócić uwagę, że całość ma być spójna, a dodatkowo nowy projekt ma czerpać inspirację z visionOS, czyli systemu operacyjnego stworzonego z myślą o goglach Apple.

Co więcej, Mark Gurman wskazuje, że dla iPhone’ów będzie to największa aktualizacja od czasu iOS 7, a w przypadku Maców otrzymamy największe zmiany od pojawienia się macOS Big Sur. Nowy projekt i wszystkie kluczowe nowości powinniśmy poznać w czerwcu podczas konferencji WWDC.

Czego można się spodziewać?

Należy oczekiwać chociażby zaokrąglonych ikon, które znane są z visionOS. Coś czuję, że bardziej złośliwi będą śmiać się z Apple, że skopiowało wygląd ikon z Androida dostępnego na Pixelach. Niewykluczone, że dostaniemy więcej przezroczystych elementów z efektem matowego szkła.

Niektórzy wskazują, że zapowiedź nowego wzornictwa mogliśmy już zobaczyć na iPhone’ach. Otóż nowe centrum sterowania w iOS 18 z okrągłymi ikonami ma czerpać z tego projektu. Nowa aplikacja Apple Invites też ma być zaprojektowana zgodnie z nowymi wytycznymi.

Pozostaje mieć nadzieję, że szykowane zmiany obejmą docelowo wszystkie elementy systemu operacyjnego, a także wszystkie aplikacje Apple. Powinno to sprawić, że spójność zostanie przywrócona.