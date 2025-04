Nowa konsola Anbernic nadchodzi. Będzie o wiele lepiej, ale co z ceną?

Anbernic stanowi dzisiaj synonim przenośnego sprzętu do ogrywania tytułów z dalekiej przeszłości. Nadchodząca konsola Anbernic RG557 będzie najmocniejszym modelem w historii producenta.

Co znajdziemy w ofercie Anbernic?

Najtańszy sposób, aby rozpocząć przygodę z retro handheldami i Anbernic, to zakup jednego z trzech modeli – RG28xx, RG35XX lub RG40xx. Oferują one ten sam układ mobilny H700 z GPU Mali G31MP2, 1 GB RAM-u LPDDR4. Różnice pomiędzy nimi wynikają z konstrukcji, pojemności akumulatora czy dodatkowych modułów łączności, pokroju Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2 (tylko w RG40xx).

Wyższy model, tj. Anbernic RG556, to raczej sprzęt dla tych, którzy wiedzą czego chcą. SoC Unisoc T820, 8 GB RAM-u LPDDR4X, 128 GB pamięci wbudowanej i dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 5,48 cala i rozdzielczości Full HD pozwalają na płynną emulację wielu konsol z przeszłości. Do tego dochodzi Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, akumulator o pojemności 5500 mAh i wygodna konstrukcja dopasowana do dłoni użytkownika. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13, co zwiększa możliwości konsoli. Jak będzie prezentować się jego następca?

Konsola Anbernic RG557 – co wiemy przed premierą?

Dzięki jednemu z członków kanału Retro Handhelds na Discordzie wiemy, jakiej specyfikacji spodziewać się w dniu premiery urządzenia. Małym zaskoczeniem może okazać się wybrany układ mobilny. Zamiast sugerowanego wcześniej Snapdragona 8 Gen 2 producent najwidoczniej zdecyduje się na Dimensity 8300, czyli SoC o rok młodszy od propozycji Qulacomma, jednak plasujący się o półkę niżej.

Wciąż jednak będzie to ogromny skok wydajnościowy. W teście Geekbench 6 – w porównaniu z Unisoc T820 – chipset MediaTeka radzi sobie o 57% lepiej z zadaniami dla pojedynczego rdzenia i o 76% lepiej w próbach wielordzeniowych.

Anbernic RG557 (źródło: Anbernic | YouTube)

A jak to wygląda w praktyce? Z oficjalnego materiału Anbernic wynika, że konsola będzie w stanie streamować gry z PC, uruchamiać mobilki z Androida na wysokich ustawieniach graficznych, a możliwości emulacji będą zaczynać się od NES-a, iść przez PS2 czy GameCube’a, a kończyć się na PlayStation Vita oraz WiiU.

Oprócz tego źródło wspomina o obecności 12 GB RAM-u LPDDR5X i 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD. Od strony komunikacyjnej konsola współpracować będzie ze standardami Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Bez zmian pozostanie natomiast ekran AMOLED o przekątnej 5,48 cala i rozdzielczości Full HD oraz akumulator 5500 mAh. Wpis przewiduje za to możliwość szybkiego ładowania z mocą 27 W.

Wymiary 223 x 89 x 15 mm i waga 347 g zdradzają, że urządzenie ergonomią będzie przypominać model RG556. Choć cena zasugerowana przez Retro Handelds w wysokości 205 dolarów (~770 złotych) oznaczałaby 17-procentowy wzrost względem bazowej ceny RG556, musimy wziąć poprawkę na dwie rzeczy.

Pierwsza – po nałożeniu wszystkich podatków konsola w Polsce będzie kosztować więcej niż wynika to z cennika na oficjalnej stronie. Druga – przy obecnej wojnie celnej pomiędzy USA a Chinami nie można być niczego pewnym. Niektórzy spekulują, że cena Anbernic RG557 mogłaby wynieść nawet 490 dolarów (~1840 złotych), co stanowiłoby gigantyczny skok cenowy względem poprzednika.

Póki co producent nie podał daty premiery modelu RG557, jednak udostępnianie kolejnych materiałów promocyjnych sugeruje, że jesteśmy bliżej niż dalej od debiutu konsoli na rynku.