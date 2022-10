Wiemy, kiedy i za ile kupimy DualSense Edge!

Na ten dzień czekali posiadacze konsoli PlayStation 5! A tak serio to pewnie nie, bo najbardziej wypatrują dnia premiery kontrolera DualSense Edge, a nie dnia, w którym udostępnione zostanie info na temat jego wejścia do sprzedaży… Ale lepsze to niż nic! Wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy nowy pad trafi na półki sklepowe oraz, co chyba jeszcze ważniejsze, ile będzie kosztował.

Jestem niedzielną graczką, ale jeśli już gram… to właśnie na PS5

Jeśli już zdarza mi się grać, to najczęściej na konsoli (no, dla Tony Hawk’s Pro Skater zrobiłam wyjątek!). Jeśli już gram na konsoli, to w większości przypadków jest to PlayStation 5 – najpierw porwał mnie Sackboy: Wielka Przygoda, a teraz namiętnie pykam w FIFA 23, by rozerwać się po intensywnych dniach czwartego kwartału.

Tym bardziej jest mi bliski temat kontrolerów przeznaczonych do konsoli Sony. Standardowe DualSense są świetne – uwielbiam je za system haptycznych wibracji, ale też wbudowany głośnik, dzięki któremu gra się jakoś tak przyjemniej. Ciekawa jestem, jak to będzie w przypadku DualSense Edge, którego data premiery wreszcie została ujawniona!

Czym jest DualSense Edge?

DualSense Edge jest najnowszym kontrolerem przewidzianym do PlayStation 5, którym producent pochwalił się w sierpniu. Jest to dużo bardziej zaawansowany pad niż podstawowy DualSense. Model Edge może się pochwalić możliwością wyłączania i przestawiania funkcji każdego przycisku, dzięki czemu możemy go maksymalnie spersonalizować.

Żeby tego było, użytkownik będzie mógł przestawić czułość gałek analogowych i adaptacyjnych triggerów, jak również szybko przełączać się między zapisanymi wcześniej profilami ustawień. Do tego analogi będzie można modyfikować, a do dyspozycji będą trzy różne profile (zwykły, wysoki lub niski) – a zatem pełna dowolność.

DualSense Edge nie będzie Twoim prezentem świątecznym

Czuję, że pisząc tą wiadomość mam do przekazania dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest taka, że DualSense Edge będzie można zamówić jeszcze w tym roku, tyle że… w przedsprzedaży. Zamówienia będą zbierane od 25 października 2022.

W pierwszej kolejności zamówienia będą mogli składać użytkownicy PlayStation z takich krajów, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Belgia i Luxemburg.

Zła wiadomość jest z kolei taka, że kontroler trafi do pierwszych graczy dopiero… 26 stycznia przyszłego (2023) roku. Wtedy też DualSense Edge ma stać się dostępny globalnie.

Jaka będzie cena DualSense Edge? Rekomendowana cena kontrolera to 239,99 euro lub 199,99 dolarów. Jeśli chodzi o wymienialne zestawy przycisków, te zostały wycenione na 24,99 euro lub 19,99 dolarów.

Cóż, tanio już było.