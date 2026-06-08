Mocarne auta wjeżdżają do Polski. Oficjalny debiut słynnej marki

Lotus debiutuje w Polsce. Samochody tej marki pojawią się w dwóch lokalizacjach. Wśród nich znajdzie się hybrydowy model Eletre X.

Lotus wjeżdża na polski rynek

Dawny, brytyjski Lotus, fanom motoryzacji najpewniej kojarzy się z wyścigami Formuły 1, a także ze sportowymi, zazwyczaj lekkimi autami. Fani kina wskażą najpewniej występ samochodów marki w dwóch filmach o Bondzie z Rogerem Moorem.

Co prawda dzisiejszy Lotus należy do chińskiego koncernu Geely i dostarcza samochody wyraźnie inne od tych wcześniejszych, ale nie można im odmówić mocy i nowoczesnego designu. Niewykluczone więc, że przyciągną klientów w Polsce, którzy poszukują nietuzinkowych i mocarnych pojazdów.

Dystrybutorem marki będzie Grupa Pietrzak, mogąca pochwalić się dużym doświadczeniem w sprzedaży sportowych i luksusowych samochodów różnych producentów. W Polsce będzie można nabyć następujące modele: Emira, Emeya, Evija, Eletre i Eletre X.

Lotus Eletre X | fot. Lotus

Warto zaznaczyć, że samochody marki są już dostępne w salonie w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Wirażowej 21. Natomiast przed końcem roku dołączy jeszcze Lotus Katowice, który będzie częścią konceptu La Squadra przy ul. Feliksa Bocheńskiego 109.

Lotus Eletre X w Europie

Na wybranych europejskich rynkach debiutuje Lotus Eletre X, który jest sporym, hybrydowym SUV-em. Na pokładzie znalazł się czterocylindrowy, 2-litrowy silnik benzynowy, który współpracuje z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łącznie cały układ dostarcza 952 KM. Przekłada się to na 3,3 s w sprincie od 0 do 100 km/h i prędkość maksymalną 230 km/h.

Lotus Eletre X | fot. Lotus

Ten mierzący ponad 5,1 m samochód waży aż 2,6 tony, więc niewiele ma wspólnego z lekkimi i sportowymi autami dawnego Lotusa. Na jego pokładzie znajduje się akumulator NMC o pojemności 70 kWh, który ma zapewnić do 350 km zasięgu WLTP. Natomiast w połączeniu z 52-litrowym bakiem paliwa łączny zasięg ma wynosić do 1200 km.

Architektura 900 V to zapowiedź bardzo szybkiego ładowania – Eletre X przyjmuje nawet 436 kW, a uzupełnienie energii od 20 do 80% trwa tylko 9 minut. Ładowanie prądem przemiennym 11 kW (0-100%) zajmuje 7,2 godziny. Wypada dodać, że dostępna jest funkcja V2L (Vehicle-to-Load) do 6 kW.

Lotus Eletre X | fot. Lotus

Lotus Eletre X oferowany jest też w słabszej wersji o mocy 550 KM, która rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,9 s i może jechać maksymalnie 210 km/h. Na pokładzie ma ten sam akumulator i też korzysta z 2-litrowego silnika benzynowego.

Słabszy wariant Eletre X H550 w Niemczech został wyceniony na 96990 euro (równowartość ponad 411 tys. złotych). Za mocniejszy model Eletre X H1000 trzeba zapłacić 119990 euro (równowartość ponad 508 tys. złotych).