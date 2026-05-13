Polska ma stać się „nowoczesnym państwem cyfrowym”

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, zapowiedział, że Polska stanie się „nowoczesnym państwem cyfrowym”. Pomoże w tym projekt o nazwie Mapa Życia, rozwijany przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Rozwijany przez Centralny Ośrodek Informatyki projekt o nazwie Mapa Życia ma na celu uporządkować usługi publiczne wokół konkretnych wydarzeń życiowych, aby każdy mógł szybciej znaleźć potrzebne informacje, ograniczyć papierowe formalności i przejść przez sprawę w ramach jednej, logicznej ścieżki cyfrowej.

Cyfryzacja ma nie tylko przenosić usługi do internetu, ale realnie podnosić jakość życia obywateli. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Mapa Życia obejmuje 42 wydarzenia życiowe pogrupowane w 10 obszarów. To na przykład edukacja, praca i zdrowie. Do tej pory scyfryzowano już ponad połowę zmapowanych usług publicznych – 179 z 344, a rozwijany przez Centralny Ośrodek Informatyki projekt pomaga określać, które kolejne procesy powinny zostać uproszczone w pierwszej kolejności.

Przy ustalaniu priorytetu brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak liczba osób, których dotyczy konkretne wydarzenie oraz skala formalności, ale też poziom stresu, jaki towarzyszy danej sytuacji życiowej.

Dzięki temu rozwój e-usług opieramy nie tylko na możliwościach technologii, ale przede wszystkim na zrozumieniu doświadczenia użytkownika. Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

Projekt Mapa Życia ma na celu również zwiększyć poziom cyfryzacji usług lokalnych – mowa tu na przykład o rekrutacji do żłobków, przedszkoli i szkół oraz lokalnych świadczeniach. Równocześnie ma on doprowadzić do zwiększenia dostępności usług publicznych i uproszczenia procedur dzięki projektowaniu ich w taki sposób, aby były jak najbardziej intuicyjne, w tym dla osób, które są – jak to określa Ministerstwo Cyfryzacji – „mniej biegłe cyfrowo”.

Polska już dziś jest jednym z liderów cyfryzacji państwa

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło też liczby, które pokazują, że obrany kierunek jest właściwy, ponieważ już dziś usługi cyfrowe są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców Polski:

z aplikacji mObywatel korzysta prawie 12 milionów użytkowników, a mObywatela Juniora 272,3 tysięcy użytkowników legitymacji szkolnych,

Profil Zaufany posiada ponad 14,5 miliona osób,

przez e-Doręczenia przesłano już ponad 78 milionów przesyłek,

utworzono prawie 4 miliony adresów do e-Doręczeń,

ePłatności obsłużyły blisko 1,2 miliona transakcji,

mStłuczka przyjęła ponad 16,5 tysięcy zgłoszeń.

Przy okazji oficjalnie zapowiedziano, że skrzynka do e-Doręczeń będzie dostępna w aplikacji mObywatel.