1000 razy wokół równika. Tyle Polacy przeszli grając w Pokemon Go

Jeśli mieszkasz w Polsce i grasz w Pokemon Go, to jesteś częścią tego osiągnięcia. Polacy przeszli w tej grze łącznie ponad 45 milionów kilometrów – i to tylko w 2023 roku. Które polskie miasta miały najwięcej trenerów-piechurów?

Ludzie, którzy dużo w życiu przeszli

Trenerem Pokemon być to ciężki kawałek chleba, gdy z buta po nowe stworki zasuwać trzeba. Polakom zdaje się to jednak kompletnie nie przeszkadzać. Mało tego – bijemy w tym rekordy. Gracze Pokemon Go z Polski w samym 2023 roku przeszli łącznie 45,9 mln kilometrów. To tak jakby obejść Ziemię równikiem 1145 razy!

(źródło: Pokemon GO)

Warto przy tej okazji wiedzieć, mieszkańcy których miast najbardziej przyczynili się do tak wysokiego wyniku. Zaskoczeniem raczej nie będzie, że najwięcej kilometrów wykręciły te miasta w Polsce, które maja najwięcej mieszkańców, ergo mogą pochwalić się najwyższą liczbą graczy Pokemon Go.

I tak, miastem-liderem okazała się Warszawa (a jakże). W stolicy naśladowcy Asha Ketchuma wydreptali 9,5 miliona kilometrów w rok. Nawet Zespół R jest pod wrażeniem. Na drugim miejscu mamy Katowice, gdzie aplikacje zainstalowane na smartfonach zliczyły 4,1 mln kilometrów. Podium zamyka Gdańsk z 3,5 mln przebytych kilometrów. Raport wspomina jeszcze o Krakowie (3,4 mln km) oraz Wrocławiu (3 mln km).

Wawa w Pokemon Go – najlepsze trasy do łapania poksów

Warszawa zajęła 3 miejsce w australijskim konkursie “The world’s most walkable cities”, jako miasto najbardziej przyjazne pieszym. Wyżej uplasowały się jedynie Monachium oraz Mediolan. Nie dziwi więc, że nasza stolica nagromadziła w 2023 roku aż 9,5 milionów kilometrów w Pokemon Go. Porównywalnymi wynikami mogły pochwalić się Dortmund (9,5 mln kilometrów) i Frankfurt (9,8 mln kilometrów).

Jeśli mieszkacie w Warszawie lub jesteście tam przejazdem i jednocześnie jesteście zapalonymi trenerami Pokemon, to podejrzewam, że nie pogardzicie polecanymi trasami spacerów, podczas których można spotkać różne stworki do złapania i zaznaczyć swoją obecność w wielu Poke Stopach i Gymach. Proponowane i stworzone przez graczy ścieżki to:

“Najlepsza trasa na poke łowy” – najlepsza trasa do zwiedzania Starówki | 62 minuty, 2781 metrów ;

; Dla ambitnych: “Bzy na Saskiej Kępie” – długi spacer krętymi uliczkami Saskiej Kępy | 141 minut, 6448 metrów ;

; Dla niecierpliwych: Łazienki Królewskie z perspektywy zegarów słonecznych | 18 minut, 758 metrów ;

; Dla fanów rzecznej bryzy: Spacer wzdłuż Wisły – “Z Wisłostrady na bulwary” | 20 minut, 835 metrów ;

– ; Dla fanów rzecznej bryzy: Spacer wzdłuż Wisły – “Bulwarem do Syrenki” | 30 minut, 1303 metrów ;

; Dla ciekawych urbexu “Ścieżka Wzdłuż Starych Praskich Kamienic” – krótki spacer po Pradze Północ | 17 minut, 738 metrów.

Mapki poszczególnych tras wrzucamy poniżej. Miłego tuptania, trenerzy!