ChatGPT może trafić na iPhone’y. Apple dogadało się z OpenAI?

Na nadchodzącą wersję systemu Apple, czyli iOS 18, czeka naprawdę wiele osób. To wszystko przez to, że pierwszy raz od dawna gigant z Cupertino nie wprowadzi jedynie kosmetycznych zmian, ale te realne, które mogą przyczynić się do podniesienia komfortu korzystania ze smartfonów. Najnowsze informacje sugerują, że na iPhone’y trafi także ChatGPT.

Sztuczna inteligencja będzie mocnym punktem iOS 18?

Tegoroczna konferencja WWDC – właśnie dzięki nieoficjalnym doniesieniom dotyczącym iOS 18 – stała się jednym z mocniej wyczekiwanych w branży technologicznych wydarzeń. Dostępne informacje sugerują, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia znaczącej aktualizacji swojego systemu, która przyniesie nie tylko zmiany wizualne, ale również szereg nowych funkcji, przede wszystkim tych bazujących na sztucznej inteligencji.

Nie ma co spodziewać się rewolucji i wielkiego „wow”. Wszystko, co pokaże Apple, będzie raczej próbą dogonienia konkurencji, czyli m.in. Galaxy AI, a nie wielką nowością. Nie wiemy jeszcze, jakie konkretne funkcje oparte o AI trafią na iPhone’y. W marcu 2024 pojawiła się jednak informacja o tym, że będą one działać lokalnie na smartfonie, a nie jak np. w przypadku Samsunga – w chmurze. Ma to oczywiście swoje plusy (zwiększona prywatność), ale także minusy (mniejsze zasoby obliczeniowe do wykorzystania).

ChatGPT zagości na iPhone’ach?

W ostatnim czasie w sieci sporo mówiło się o tym, że na smartfony Apple mogą trafić rozwiązania oparte o Gemini, czyli model sztucznej inteligencji stworzony przez Google. Teraz jednak, według Marka Gurmana z Bloomberga, gigant z Cupertino finalizuje kontrakt z firmą OpenAI. W udostępnionym raporcie można przeczytać, że porozumienie pomiędzy firmami umożliwiłoby Apple zaoferowanie popularnego chatbota, czyli ChatGPT, w ramach „szeregu nowych funkcji sztucznej inteligencji”.

Ponadto Gurman podkreśla, że Apple nadal prowadzi rozmowy z Google. Potwierdza on również doniesienia dotyczące tego, że większość funkcji AI w iPhone’ach będzie działało lokalnie. Tylko niektóre z nich będą wymagały połączenia z serwerami producenta.

O tym, jaki ostatecznie będzie zakres możliwości sztucznej inteligencji w smartfonach Apple, dowiemy się na konferencji WWDC, która zaplanowana jest na 10 czerwca 2024 roku.