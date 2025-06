Śmiejecie się z Androida. A iOS też ma swoje za uszami

Android i iOS to dwa różne, choć w wielu aspektach podobne systemy operacyjne. Ten pierwszy ma duże problemy z adopcją nowych wersji, ale w przypadku oprogramowania Apple też nie jest wyłącznie kolorowo.

iOS 18 jest pod tym względem lepszy od Androida, ale do ideału mu trochę jednak brakuje

W kwietniu 2025 roku Google udostępniło najnowsze informacje na temat adopcji poszczególnych wersji Androida. Wówczas najnowszy Android 15 kontrolował pracę jedynie 4,5% wszystkich urządzeń z Androidem, a największe udziały miał wtedy Android 14 (27,4%).

Ostatnie dane, dotyczące adopcji iOS 18, Apple podało zaś w styczniu 2025 roku. Firma z Cupertino postanowiła zaktualizować informacje, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że iOS 18 kontroluje pracę 88% wszystkich iPhone’ów, zaprezentowanych w ciągu ostatnich czterech lat oraz 82% wszystkich smartfonów Apple.

źródło: Apple

W styczniu 2025 roku odsetek ten wynosił odpowiednio 76 i 68%, co oznacza, że w ciągu czterech miesięcy zwiększył się o 12 i 14 punktów procentowych. To duży wzrost, ale jednocześnie widać, że wciąż nie wszyscy użytkownicy zdecydowali się zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. I to w momencie, gdy przed nami premiera iOS 26.

Czerwiec 2025

(iPhone’y zaprezentowane w ciągu ostatnich 4 lat) Czerwiec 2025

(wszystkie iPhone’y) Styczeń 2025

(iPhone’y zaprezentowane w ciągu ostatnich 4 lat) Styczeń 2025

(wszystkie iPhone’y) iOS 18 88% 82% 76% 68% iOS 17 8% 9% 19% 19% Wcześniejsze wersje 4% 9% 5% 13%

Udziały iPadOS 18 w czerwcu 2025 roku

Apple podało również udziały iPadOS 18 oraz wcześniejszych wersji. Najnowsze wydanie systemu jest zainstalowane na 81% tabletów, zaprezentowanych w ciągu ostatnich 4 lat i 71% wszystkich iPadów. Względem stycznia 2025 roku oznacza to wzrost o 18 punktów procentowych w każdym przypadku.

Czerwiec 2025

(iPady zaprezentowane w ciągu ostatnich 4 lat) Czerwiec 2025

(wszystkie iPady) Styczeń 2025

(iPady zaprezentowane w ciągu ostatnich 4 lat) Styczeń 2025

(wszystkie iPady) iPadOS 18 81% 71% 63% 53% iPadOS 17 12% 14% 27% 28% Wcześniejsze wersje 7% 15% 10% 19%

Przekazane przez Apple dane wskazują, że użytkownicy iPadów mniej chętnie instalują najnowszą wersję iPadOS, co powinno być dla producenta jednoznacznym sygnałem – musi zrobić coś, co zachęci jego klientów do instalacji nowego systemu.

źródło: Apple

Snapchat w końcu dostępny na Apple Watch

Wykorzystując okazję, warto dodać, iż Snap ogłosił udostępnienie aplikacji Snapchat na smartwatche Apple Watch. Pozwala ona wyświetlić przychodzącą wiadomość oraz odpowiedzieć na nią za pomocą klawiatury, funkcji Scribble lub dyktowania, a także z użyciem emoji.