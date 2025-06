Volvo udoskonala pasy bezpieczeństwa. Co się zmieni?

Samochodowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa to proste w założeniach i bardzo skuteczne rozwiązanie, chroniące życie i zdrowie pasażerów. Firma Volvo, która opracowała je wiele dekad temu, powraca teraz z jego nową wersją. Jak twierdzą przedstawiciele marki – udało się dokonać optymalizacji. Zacznijmy jednak od początku…

Volvo prezentuje trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 2.0

Pod koniec lat 50. XX wieku pracujący dla firmy Volvo inżynier Nils Bohlin opracował trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. O tym, jak genialny był to wynalazek, najlepiej świadczy fakt, że w niemal niezmienionej formie także dziś dbają o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów podczas jazdy samochodem. Korzystanie z nich jest wręcz obowiązkowe i szacuje się, że pomogły uratować życie milionów osób.

Teraz firma Volvo postanowiła udoskonalić to rozwiązanie, robiąc użytek z nowinek, będących owocem technologicznego rozwoju samochodów. Nowe, wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa współpracują z zewnętrznymi, wewnętrznymi i zderzeniowymi czujnikami, aby analizować kierunek i siłę uderzenia, prędkość pojazdu czy też zajmowaną przez kierowcę lub pasażera pozycję w fotelu.

Wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa (źródło: Volvo)

Jak to działa? I po co?

Po co to wszystko? Ano po to, by za każdym razem dobierać optymalną siłę napięcia pasów. W przypadku zdarzenia system w ułamku sekundy odczytuje wskazania czujników i dopasowuje parametry napinaczy. Przy osobie o większej masie lub mocniejszej kolizji napięcie pasów jest wyższe, a przy mniejszych pasażerach i nie tak gwałtownych incydentach – niższe.

Regulacja napięcia pasów odbywa się w 11-stopniowej skali, a chodzi po prostu o to, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, a równocześnie zminimalizować ryzyko urazów, takich jak złamanie żeber.

Wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa zadebiutuje w 2026 roku

Pierwszym modelem, do którego trafi wieloadaptacyjny pas bezpieczeństwa, będzie całkowicie elektryczny samochód Volvo EX60, którego premierę zaplanowano na rok 2026. W następnych miesiącach i latach rozwiązanie pewnie będzie udostępniane szerzej.

Producent planuje także regularne aktualizacje over-the-air, dla których podstawą będą zbierane dane z sytuacji, w których system był wykorzystywany.