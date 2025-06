Revolut stawia sprawę jasno – albo podpiszesz, albo dużo stracisz

Revolut informuje klientów o możliwości podpisania aneksu do umowy. I chociaż nie jest to obowiązkowe, to osoby, które tego nie zrobią, wiele stracą.

Dlaczego Revolut namawia do podpisania aneksu do umowy?

Namawianie do podpisania aneksu do umowy jest pokłosiem postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Revolut. W okresie od 29 października 2020 roku do 8 grudnia 2023 roku bank bowiem wprowadzał jednostronne zmiany w umowach, nie wskazując umownej podstawy prawnej oraz czynników (okoliczności faktycznych), które uprawniały go do wprowadzenia zmian.

W związku z tym wszystkie wprowadzone we wskazanym powyżej okresie zmiany – po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zostały uznane za bezskuteczne. Oznacza to, że Revolut nie może utrzymywać, że klient się na nie zgodził, gdy nie zaakceptował jednoznacznie wdrożonych zmian.

Czy opłaca się podpisać aneks do umowy z Revolut?

Informacja o możliwości podpisania aneksu do umowy wyświetlana jest w aplikacji, a także wysyłana na powiązany z kontem klienta adres e-mail. Nie ma obowiązku jego podpisania, aczkolwiek w takiej sytuacji Revolut zastrzega, że klient może stracić dostęp do nowych funkcji, ulepszeń i usług, które nie były dostępne przed wprowadzeniem zmian uznawanych za bezskuteczne.

Osoby, które nie podpiszą aneksu, ma bowiem obowiązywać wersja umowy, będąca w mocy przed wprowadzeniem zmian, które w związku z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały uznane za bezskuteczne.

Każdy klient ma trzy miesiące na podpisanie aneksu do umowy od momentu otrzymania wiadomości e-mail od banku. Proces zajmuje dosłownie chwilę – wystarczy kliknąć kapsułkę z napisem Przeczytaj i podpisz aneks, przewinąć ekran na dół i dotknąć Przeczytaj i zaakceptuj – 1 z 1. To wszystko. Wcześniej oczywiście można zapoznać się z załączonymi regulaminami i wykazem opłat.

Osoby, które podpiszą aneks do umowy z Revolut w ciągu 3 miesięcy, będą mogły przez jeden miesiąc korzystać z wyższego planu, jeśli obecnie korzystają z planu Standard, Plus lub Premium. Jeżeli ktoś zaś aktualnie opłaca plan Metal lub Ultra, dostanie zwrot w wysokości miesięcznej opłaty za subskrypcję.

Bezpłatna migracja na wyższy plan lub zwrot kosztów miesięcznego abonamentu zostanie zrealizowany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym klient podpisał aneks do umowy. Jeśli zatem zrobicie to w czerwcu, benefit zostanie przyznany w lipcu.

Revolut zrekompensuje klientom niezgodne z prawem działanie

Bank zobowiązał się do zwrotu nienależnie pobranych opłat – zostaną one automatycznie zwrócone na konto klienta w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu okresu, w którym może podpisać aneks do umowy (bez względu na to, czy to zrobi, czy nie). Konkretnie chodzi tu o opłaty za:

płatności międzynarodowe,

wymianę walut w planie Standard,

wypłaty z bankomatów dokonywane kartą kredytową

oraz podwyżki opłat za subskrypcję planów płatnych, o których informowano w okresie od 29 października 2020 roku do 8 grudnia 2023 roku.

Co ważne: Revolut nie zwróci całych opłat, a jedynie kwoty, jakie klient nadpłacił w związku z wprowadzonymi zmianami. Oznacza to, że – przykładowo – jeśli zapłaciliście 2 złote, a według cennika, obowiązującego przed wprowadzeniem zmian, które są uznawane za nieskuteczne, opłata powinna wynosić 1 złoty, otrzymacie 1 złoty zwrotu.

Ponadto bank – w ramach rekompensaty publicznej – oferuje możliwość uzyskania cashbacku, tj. zwrotu części wydanej kwoty na zakupy (wyłącznie w polskich złotych), w wysokości 0,2% od każdej transakcji przez dwa miesiące. Aby zaakceptować tę ofertę, trzeba kliknąć wskazany link w wiadomości e-mail i po przekierowaniu do aplikacji wybrać opcję Przyjmuję oraz dotknąć kapsułkę z napisem Prześlij na dole ekranu.

Co ważne: tę ofertę można zaakceptować wyłącznie w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości. Zostanie ona aktywowana w ciągu 14 dni od zakończenia tego okresu i będzie obowiązywać przez kolejne 2 miesiące.

Co z klientami, którzy zrezygnują z usług Revolut w ciągu 3 miesięcy od otrzymania propozycji podpisania aneksu do umowy?

Osoby, które stwierdzą, że nie chcą już korzystać z usług banku, nie będą mogły skorzystać z oferty cashbacku, natomiast dalej będą uprawnione do zwrotu nadpłaconych opłat. W takiej sytuacji Revolut skontaktuje się z klientem, aby uzyskać numer konta, na który będzie mógł przelać pieniądze.



