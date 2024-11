Tę nowość w iOS docenimy po podłączeniu iPhone’a do ładowarki

Podobne funkcje oferują już smartfony z Androidem, ale miło, że wreszcie ten wskaźnik zawita też do iPhone’ów wraz z iOS 18.2. Dzięki temu ustalenie czasu ładowania będzie sporo wygodniejsze.

iOS 18.2 z nowością, którą zobaczymy podczas ładowania

Trzeba przyznać, że iOS 18.2 zapowiada się coraz ciekawiej. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Apple wprowadzi kolejne zmiany, aby spełnić wymogi narzucone przez Unię Europejską. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się o funkcji, którą docenimy po podłączeniu iPhone’a do ładowarki.

Jak wynika ze zmian odkrytych przez serwis 9to5Mac w kodzie testowej wersji iOS 18.2, Apple zamierza dodać informację o czasie pozostałym do naładowania iPhone’a. Prawdopodobnie ten czas zostanie obliczony na podstawie mocy ładowania, a także danych na temat akumulatora (poziom naładowania i jego maksymalna pojemność).

Wypada zaznaczyć, że Phone poda wartość do poziomu, który wcześniej został ustalony w ustawieniach ładowania. Otóż użytkownicy iPhone’ów 15 i 16 mogą wybrać jeden z górnych limitów ładowania – 80, 85, 90, 95 i 100%. W przypadku starszych modeli najpewniej zawsze będzie to czas pozostały do pełnego naładowania.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nie będziemy więc musieli już zastanawiać się, kiedy iPhone osiągnie wyznaczony poziom naładowania. Wystarczy, że spojrzymy na jego ekran, aby zobaczyć pozostały czas. Co ciekawe, Apple już od dłuższego czasu oferuje podobne rozwiązanie, ale jest ono dostępne tylko na komputerach Mac.

Jak zauważa 9to5Mac, omawiana funkcja jest obecnie wyłączona w beta wersji 18. Najwidoczniej Apple chce jeszcze wykonać kilka testów zanim nowość trafi do testerów. Następnie, po okresie testów, funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników w kanale stabilnych aktualizacji.

W iOS 18 znajdziemy też inne funkcje związane z ładowaniem

Warto dodać, że w iOS 18 dostępne są już inne rozwiązania, których zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi pomocnych wskazówek. Zacznijmy od wspominanego już limitu ładowania. Jeśli chcemy zmienić ten limit, to wystarczy przejść do ustawień o nazwie Bateria, a następnie wybrać pozycję Ładowanie.

iPhone może też automatycznie podpowiedzieć zalecany limit ładowania, biorąc pod uwagę historię korzystania z iPhone’a. Ponadto, gdy smartfon zostanie podłączony do zbyt wolnej ładowarki, to otrzymamy odpowiednie powiadomienie.